

Фото: Минобороны Украины



Начав вторжение в Украину, Путин рассчитывал на суперблицкриг. И совершенно не предполагал, что эта война будет продолжаться на исходе 2022 года и конца ей не будет видно. Путин вряд ли сознает, что войну с Украиной он по сути уже проиграл. Проиграл из-за решимости украинского народа, армии и политического руководства защитить свою независимость. Российская же армия обнаружила крайне низкий уровень боевой подготовки, командования и мотивации к войне.



Сейчас ситуация выглядит тупиковой для агрессора. Ни одно из возможных направлений большого российского наступления в 2023 году не кажется перспективным. Повторное наступление на Киев в условиях, гораздо менее благоприятных для российской армии, чем в феврале-марте, вряд ли имеет шансы на успех. Точно так же обречена на провал попытка вновь захватить плацдарм на правом берегу Днепра в районе Херсона. Наступление же в Донбассе неизбежно сведется к медленному прогрызанию хорошо укрепленных за 8 лет позиций и к большим результатам привести не может. Сейчас затянувшаяся из-за теплой зимы распутица препятствует украинскому наступлению на юге. Но когда позволят погодные условия, оно кажется неизбежным, и российской армии будет трудно его отразить.



По данным Генштаба ВСУ, потери российской регулярной армии к 30 декабря составили 105 250 убитыми. Если предположить, что потери иррегулярных формирований "ДНР" и "ЛНР" и ЧВК "Вагнер" в 1,8 раза меньше, то их можно оценить в 58 500 убитыми. Тогда число убитых с российской стороны можно оценить в 163 750 человек, а общее число убитых и раненых - в 491 250 человек. Коэффициент подтвержденных потерь сторон в бронетехнике сухопутных войск по данным сайта Oryx сейчас составляет 3,2:1 в пользу Украины. Перед началом массовых отключений электричества в Украине вследствие российских обстрелов, что резко ограничило возможности украинцев выкладывать видеоподтверждения уничтоженной техники, коэффициент был 4,0:1, что, как мне представляется, точнее отражает реальное соотношение потерь сторон убитыми и ранеными. При использовании наибольшего значения коэффициента потери ВСУ убитыми и ранеными можно оценить в 122 800 человек (в том числе 30 700 убитыми), при использовании наименьшего значения коэффициента - в 153 500 человек (38 375 убитых). Согласно данным Офиса президента Украины, к 1 декабря потери украинской армии убитыми составили около 13 000 человек. К концу декабря украинские потери пропавшими без вести, по данным уполномоченной при президенте по обеспечению прав защитников Украины Алены Вербицкой, оценивались более чем в 15 тысяч человек, правда, включая сюда и гражданских лиц. Еще 3 392 украинских военнослужащих находятся в российском плену. Если предположить, что почти все пропавшие без вести являются погибшими военнослужащими и что украинские потери в декабре в среднем составляли не менее 100 убитых (против примерно 500 убитых российских военнослужащих) в день, то общее число убитых военнослужащих с украинской стороны к концу декабря можно оценить в 31 000 человек. Если бы российские и украинские потери убитыми и ранеными были бы равны между собой, как полагают некоторые эксперты, Киев сейчас был бы на грани капитуляции.



Вероятно, Путин догадывается, что российские потери в разы превышают украинские, так что истощить людские ресурсы Украины в ближайшее время не удастся. Поэтому он выбрал тактику террористических атак против энергетической инфраструктуры, надеясь принудить украинское руководство к переговорам на российских условиях. Однако запугать украинцев не удастся. Все страны НАТО, быть может, за исключением Венгрии, желают победы Украине. Российские ракетные атаки пока привели только к тому, что США санкционировали поставки Украине ЗРК Patriot. В самом конце года был принят американский военный бюджет, предусматривающий выделение Украине помощи на 45 миллиардов долларов. Из этой суммы на собственно военную помощь пойдет только 9 миллиардов долларов, то есть примерно столько же, сколько было потрачено в 2022 году. Однако еще 11,88 миллиарда предназначено для замещения переданных Украине техники, оружия и боеприпасов в арсеналах США, и часть закупленных на эти средства вооружений при необходимости также может быть поставлена Киеву.



Решение о поставках "Пэтриотов", безусловно, было прорывным. Но для того чтобы надежно прикрыть все крупные города Украины, требуется значительное наращивание поставок этих систем ПРО в 2023 году. Решение же о передаче Украине современных танков, самолетов и дальнобойных ракет администрацией Байдена до сих пор не принято из-за опасения эскалации войны, хотя непонятно, какой именно эскалации боятся президент США и его окружение. Ядерной бомбой Путин больше не размахивает, то ли получив информацию о сокрушительном ответе со стороны США в случае использования Россией тактического ядерного оружия против Украины, то ли вняв предостережениям со стороны Китая и Индии. Остальные же путинские угрозы выеденного яйца не стоят, поскольку Россия уже использовала в войне против Украины практически весь свой арсенал конвенциональных вооружений.



По некоторым сведениям, США близки к тому, чтобы передать Украине БМП "Брэдли". Если их передача действительно состоится, то Германии сложно будет оправдывать свой отказ передать Киеву БМП "Мардер". Все союзники в вопросе помощи Украине оглядываются на США и обычно начинают поставлять те или иные современные системы украинцам только после того, как было объявлено о соответствующих американских поставках. Решающую роль в войне могут сыграть поставки Украине танков "Абрамс" и "Леопард", самолетов F-15 и F-16 и ракет ATACMS. С этим оружием победа Украины в 2023 году будет гарантирована. В ином случае агония российской армии может продлиться достаточно долго.