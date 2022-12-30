



Почему Россия напала на Украину и держит весь мир на грани ядерной войны? Если вы искали ответ на этот вопрос и не смогли найти, это потому, что не там искали. Неудивительно, ведь он запрятан в более чем неожиданном месте, а именно в продажном каталоге Victoria's Secret - американского бренда женского нижнего белья. По крайней мере, кремлевская обер-пропагандистка Маргарита Симоньян обнаружила его там. О чем сама рассказала, подводя итоги 2022 года. Теперича не то, что давеча, по-старушечьи сетует вроде бы далеко не старая Симоньян. Раньше все было такое кружевное, в блестках и с перьями, ноги длиннее, груди с ягодицами упруже, а сейчас - срамота, один бесформенный унисекс. Вот, значит, за то, чтобы женщин и дальше подавали в кружевах и перьях, они и готовы воевать вплоть до ядерного апокалипсиса.



Погодите-ка, но разве Егор Холмогоров, обозреватель телеканала RT, не объяснял недавно причины войны ровно противоположным образом: мы, дескать, воюем за то, чтобы оставить украинок без кружевных трусиков? Как вредного и чуждого русскому человеку явления. Иначе от нас все разбегутся - за трусиками.



Впрочем, не так важно, за кружевные трусики или против них они развязали самую масштабную войну в Европе после Второй мировой. Взаимоисключающие параграфы - неотъемлемый признак их шизонацизма. Важно, что ближе к концу года они все чаще стали признаваться, что полномасштабная война была развязана по совершенно абсурдной и нелепой причине. При этом кружевные трусики выглядят более убедительно, чем "мы на них напали, чтобы они не напали на нас", не говоря уже про "защиту жителей Донбасса".



Обслуга Путина словно соревнуется в юродстве и троллинге. Ну не сам же он, например, придумал идею с девятью кольцами? Тот, кто это накреативил, должно быть, посмеивается сейчас в кулачок. Глядя на то, как полоумный старик, ни о чем не подозревая, косплеит Властелина Мордора, врага Свободных народов Средиземья. Чья империя в конце концов пала, армия рассеялась, а сам он был превращен в черную тучу и развеян мощным ветром с Запада. Что ж, пусть чья-то удачная шутка окажется пророческой.



Фэнтезийная вселенная Путина совсем не так увлекательна, как вселенная Толкиена. Ее генезис в общих чертах не так сложно проследить. Сначала ему в Высшей школе КГБ рассказали, что украинский буржуазный национализм - орудие антисоветской политики империализма и жестокий враг украинского народа. Собчак пугал, что армия независимой Украины представляет угрозу для человечества и она ее обязательно пустит в ход, а принадлежность Крымского полуострова Украине назвал "нелепостью". Потом Путин сам облажался и недоотравил Ющенко, недопропихнул в президенты Януковича, а тот в свою очередь струхнул и недорасколол Украину надвое. После чего Михаил Юрьев написал свою "Третью империю", где Россия победила США, захватила всю Европу и стерла с лица земли украинский Львов. В этой политической фантастике, написанной в 2007 году, в девяти областях Украины вспыхивает восстание против вступления в ЕС и НАТО, на референдумах их жители голосуют за вхождение в состав России, а украинская армия либо переходит на сторону мятежников, либо складывает оружие и бежит, поэтому восемьдесят тысяч российских добровольцев легко доходят до западных границ.



Бен Джуда, британский исследователь Путина, на основании бесед с людьми из его близкого круга писал еще в 2014 году, что "Третья империя" - одна из любимых путинских настольных книг.



В этой своей воображаемой вселенной Путин воюет с США. В своем телеобращении в ночь на 24 февраля на протяжении первых 15 минут из 28 он ни разу не упомянул Украину. Сплошное нытье об обидах на Америку. То ли объявит им войну сейчас, то ли расплачется, казалось. Но нет, до сих пор где-то колесит на российских просторах потрепанный ВАЗ-2019 с надувным или картонным макетом РС-28 "Сармат" на крыше с надписью "На Вашингтон!". Ракета все никак не долетит и не доедет до цели, потому что сотрудники ДПС ходу не дают. А ракетные удары как наносились, так и наносятся по Украине почему-то. Разве что, если верить Симоньян - а как ей не верить, она же выступила с дерзким призывом "Хватит врать!", - никаких украинцев на фронте давно нет, там воюют солдаты регулярной польской армии. Это же почти что американской. И русские ее вот-вот победят. Тогда вернутся в каталог Victoria's Secret длинноногие модели в кружеве и перьях, выносливые, как рысаки, с диетой хомячков. И все будет как раньше.



Надеюсь, что нет, теперь уже не будет. Всему этому макабрическому цирку не хватает разве что гигантского зайца из навоза, играющего на барабане. Oh wait... Настолько нелепые явления не могут длиться долго. И должны заканчиваться почти по Элиоту: не взрывом, а пшиком. Медведев, возможно, счастливо отделается: его, глупо улыбающегося, уведут под руки в смирительной рубашке. А остальным придется рассказывать на скамье подсудимых, как они по фэнтезийным книгам в 2014 году умудрились развязать войну против страны, абсолютное большинство жителей которой тепло относилось к россиянам. Как они в масках невинных зайчиков насиловали восемь лет Донбасс, а потом сбросили маски и впились клыками в остальную Украину. Клыки, к счастью, оказались гнилые. Не то что белоснежные зубы Симоньян.



Не всегда, но иногда кинематограф на удивление чутко улавливает глубинные процессы и умеет выпукло их отобразить. В этом году на экраны вышел очень важный сейчас, как мне кажется, фильм Кристиана Тафдрупа "Speak No Evil". Где семья добропорядочных европейцев, старающихся изо всех сил избегать конфликта, оказывается сначала втянута в череду мелких издевательств, а в конце концов подвергнута невообразимой жестокости. Почему вы так поступаете с нами?! - кричит сквозь рыдания мужчина, неспособный никого защитить. - Потому что вы нам позволили, – невозмутимо отвечает ему мучитель.



До страшного финала каждый раз, когда герои пытались прервать становящиеся все более опасными отношения, они стыдились своей резкости. Может, мы преувеличиваем. Может, мы чего-то недопонимаем. Может, дело в культурных или индивидуальных различиях. Может... Пока не стало слишком поздно.



К счастью, это уже как будто не про сегодняшний день. Но все же про совсем недавнее прошлое. Когда путинскую камарилью принимали, выслушивали, шли навстречу, размышляли о какой-то своей вине перед ними, все что угодно, лишь бы только не разозлить. И вот они уже трясут перед носами всех добропорядочных людей своими ядерными дилдо, заходясь в истерике.



Украина показала, что с ними надо делать.