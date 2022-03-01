Россия стремительно превращается в страну-изгоя. Для российской гражданской авиации уже закрыто европейское небо. Да и внутри России летать скоро станет проблемой. Западные поставщики отозвали из российского лизинга свои авиалайнеры, на которые приходится свыше половины авиапарка страны. Конечно, российские авиакомпании могут попробовать не возвращать самолеты и использовать их только для внутренних рейсов. Однако без поставок импортных запчастей и технического обслуживания со стороны фирм-производителей их очень сложно эксплуатировать, и скоро все они окажутся на приколе.

А к 26 марта, когда в полном объеме вступят в силу финансовые санкции, введенные Евросоюзом и США, Россия в значительной мере окажется отрезанной от мировой финансовой системы и от международных платежных инструментов. Сюда надо добавить запреты на экспорт в Россию передовых технологий и ряда стратегических товаров.

Не последнюю роль играет и изоляция России от мировых культурных и спортивных мероприятий. Роскомнадзор предпринимает попытки блокировать Facebook, Twitter и другие соцсети. Есть риск, что в достаточно близком будущем Россия окажется отрезанной от мирового интернета - будет только "суверенный рунет". Приходится вспомнить молодость, когда через глушилки, если они на короткое время слетали с блокируемой частоты, удавалось услышать "Голос Америки", Би-Би-Си, "Радио Свобода", "Немецкую волну" и другие зарубежные радиоголоса. Теперь приходится ловить редкие моменты ослабления блокировки, чтобы зайти в Facebook.

В свою очередь, соцсети Facebook и TikTok заблокировали все российские пропагандистские СМИ, в западных странах прекращено вещание российских пропагандистских ресурсов RT и "Спутник".

В самой России все СМИ оказались под жесточайшей цензурой. Им не только нельзя называть продолжающуюся войну войной (хотя участникам "спецопрации" обещают присвоить статус "ветеранов боевых действий", и это может затронуть до 150 тысяч человек), но также запрещено писать о российском вторжении в Украину, о жертвах среди мирного населения (можно сообщать только о жертвах среди гражданского населения марионеточных ДНР и ЛНР) и неизбирательных ударах российской артиллерии и ВКС по гражданским объектам, равно как и о потерях российских войск.

Пропагандистские российские СМИ делают упор на боевые действия в пределах Донецкой и Луганской областей, которые будто бы ведут "армии ДНР и ЛНР", причем не против ВСУ, а против неких "националистических батальонов". Война на остальной территории Украины освещается крайне скупо. У российской аудитории создают искаженную картину войны: главный тезис кремлевской пропаганды - "спецоперация" направлена на защиту ДНР и ЛНР и "освобождение" занимаемых украинскими войсками территорий Донецкой и Луганской областей, причем бороться якобы приходится только с "неонацистами" и "националистами".

В действительности российские войска наносят главный удар в районе Киева, где сосредоточены наиболее боеспособные российские части. Это делается для реализации основной политической цели - замены нынешнего правительства Украины на марионеточный пророссийский режим, и для ее достижения путинской армии приходится сражаться против всего украинского народа, а в России, по некоторым сведениям, готовятся мобилизовать 400-450 тысяч резервистов. Какая уж тут спецоперация! Но от россиян все факты такого рода тщательно таят.

Коренным образом изменилось отношение на Западе к России и россиянам. Друзья моего сына, занимающиеся транспортными перевозками в Европе, рассказали, что на европейских дорогах резко возросло число случаев, когда умышленно таранят или подрезают транспортные средства с российскими номерами. Отношение к России и россиянам в Европе сейчас примерно такое же, каким было отношение к нацистской Германии и немцам после нападения на Польшу в сентябре 1939 года. Подозреваю, что в США и Канаде отношение к россиянам ничуть не лучше. И вполне заслуженно!

Финансовые санкции уже привели к тому, что рубль перешел в свободное падение по отношению к основным мировым валютам. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России на 1 марта в 93,56 рубля за 1 доллар и 104,48 рублей за 1 евро, ни в коей мере не отражает реальности. За пределами Москвы и Петербурга банки продают валюту по гораздо более высокому курсу, вплоть до 250 рублей за доллар и 275 рублей за евро. В Москве же и Петербурге валютные обменники оказались опустошены. Фактически Центробанк находится на пути введения фиксированного курса рубля по отношению к основным валютам и к неизбежному в этом случае возникновению черного рынка валюты в России. Сейчас Центробанк, лишенный возможности проводить валютные интервенции в долларах и евро, в борьбе с ожидаемым инфляционным всплеском поднял ставку по кредитам до 20%, что делает практически невозможным ведение среднего и крупного бизнеса. Попавший под санкции Сбербанк, в свою очередь, поднял ставку по ипотеке до 18,6%. Это сделает ипотеку практически недоступной для той части населения, которая прежде ее использовала, то есть нижней части среднего класса.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр не стал скрывать, что целью введенных Западом санкций является разрушение российской экономики и что уже заморожено российских авуаров на астрономическую сумму в 1 триллион долларов. И это не предел.

Ответные меры России сводятся к тому, что экспортеры теперь должны будут в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки, причем порядок продажи валюты будет устанавливать Центробанк. Российским резидентам запретили предоставлять займы в валюте иностранцам, зачислять валюту на счета в банках за пределами России и переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. То есть россияне фактически лишились возможности делать платежи за границей. Это приведет к разрыву любых зарубежных бизнес-связей в обход государственных корпораций и возведет еще один железный занавес между Россией и западным миром. Государственным же корпорациям не удастся продолжать бизнес из-за уже введенных против них и Центробанка санкций.

Думаю, что санкции начнут сказываться примерно через месяц, когда закончатся запасы импортированных товаров и комплектующих. Цены рискуют взлететь до небес с одновременным возникновением дефицита ряда продовольственных и промышленных товаров. А многие современные гаджеты выйдут из строя. Произойдет тотальное обнищание населения России. Не знаю, приведет ли это к немедленному возникновению хаоса в экономике. Но все происходящее точно отбросит нас в доперестроечную советскую реальность, как по уровню жизни, так и по уровню свободы. И никто не возьмется сегодня предсказать, как долго продлится новый ледниковый период.