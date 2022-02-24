В связи с открытой агрессией путинской России против Украины и всего Свободного мира

24 февраля 2022 года мир проснулся в новой реальности, об опасности наступления которой участники Форума свободной России предупреждали много лет.

Это реальность, в которой Владимир Путин является уже не одним из многих терпимых диктаторов, с которыми неприятно, но нужно иметь дело, а главной угрозой как Украине, так и всему цивилизованному миру. Теперь говорить об этом уже не алармизм и преувеличение, в которых нас укоряли многие, а единственно возможная и необходимая констатация факта.

К сожалению, эта угроза миру исходит не от одного Путина и небольшой группы его подручных, но от всей страны, которую он подчинил своей власти и чьими интересами обосновывает свои преступные действия - России. Это понимание необходимо прежде всего тем россиянам, которые не согласны с политикой Путина, потому что даже пассивного несогласия для отмежевания от нее будет недостаточно - долгом каждого такого россиянина становится непримиримость к политике, власти и всей системе путинской России и стремление к ее поражению и разгрому.

Неоднократно заявляя о своей поддержке свободной Украины и борцам за свободную Беларусь, сегодня мы заявляем предельно однозначно: мы желаем им полной и безоговорочной победы над путинской Россией и лукашистской Беларусью.

Мы призываем мир не только к максимальной солидарности с борющейся Украиной, но и не останавливаться на этом, а сделать своей целью по отношению к путинской России то, что ее главарь лицемерно провозгласил по отношению к Украине - демилитаризацию и денацификацию.

Эта война идет на уничтожение не только Украины, но и всего Свободного мира и должна завершиться полным демонтажом путинского режима и устранением причин, сделавших возможным его появление и появление (в какой уже по счету раз) угрозы Свободному миру с территории России.

Со своей стороны мы призываем к формированию международной антипутинской коалиции с активным участием в ней представителей гражданского сопротивления России и ее народов, на которое после разгрома путинизма при активном содействии международного сообщества должна быть возложена задача устранения породивших его причин.

Мы обращаемся к военнослужащим России с призывом не выполнять преступные приказы, а к военнообязанным - отказываться от военных сборов и возможной мобилизации. Это будет исполнением присяги, а не отказом от нее. Мы призываем мировое сообщество закрыть воздушное пространство России.

Мы также обращаемся к лидерам стран Свободного мира с призывом дать максимально жесткий отпор путинской агрессии. Сейчас еще можно остановить наступление диктатора на Свободный мир, если принять по отношении к нему самые жесткие из возможных ответных мер. Одной из самых эффективных санкций может стать введение нефтегазового эмбарго в отношении путинской России. Лишить диктатора ресурсов - значит связать ему руки, лишить его возможности использовать эти ресурсы в военных целях.