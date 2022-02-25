США, Британия и ЕС вводят запреты и ограничения, рассчитанные на постепенное удушение экономики путинской России (ни о каком сдерживающем эффекте санкций речь, разумеется, уже не идет).

На исходе первого дня боев за Украину Джо Байден объявил, что лидеры стран G7 согласовали "сокрушительный пакет санкций": России ограничат операции в мировых валютах, отрежут от передовых технологий, подорвут ее оборонный потенциал. Одновременно Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций, которые затронут 70 процентов банковского сектора России и ключевые госкомпании. Запад также усиливает санкционное давление на ближайшее путинское окружение. По поводу отключения от системы SWIFT консенсуса нет.

САНКЦИИ США

Вводятся блокирующие санкции против ВТБ и трех российских банков помельче - "Открытия", "Совикомбанка" и "Новикомбанка" (заморозка американских активов и запрет на работу с ними для всех американских, а также, под угрозой вторичных санкций, европейских организаций).

В США в течение 30 дней должны быть закрыты корреспондентские счета "Сбера" - это лишит его возможности совершать транзакции в долларах.

Министерство торговли США запретило поставлять в Россию высокотехнологичное оборудование: полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, оборудование для информационной безопасности, лазеры и сенсоры.

Для 13 российских компаний Байден ограничил выход на рынки капитала. Это государственные банки, в том числе "Сбер", "Газпром", "Газпром нефть", "Ростелеком", "Русгидро", "Алроса", "Совкомфлот", РЖД. Эта мера также коснулась двух частных банков - "Альфа-банка" и Московского кредитного банка.

Под персональные санкции попали сыновья секретаря Совбеза Николая Патрушева, главы "Роснефти" Игоря Сечина и бывшего главы администрации президента Сергея Иванова, а также первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин и зампреды правления ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев.

БРИТАНСКИЕ САНКЦИИ

"Аэрофлоту" запретили полеты в Великобританию.

Британские власти намерены заморозить активы крупнейших российских банков и исключить их из своей финансовой системы. Санкции уже введены против ВТБ.

Всем российским компаниям, как государственным, так и частным, будет запрещено брать в Великобритании займы - они больше не смогут размещать ценные бумаги на Лондонской бирже.

Будет запрещены поставки в Россию высокотехнологичной продукции, в том числе для добычи энергоресурсов, и продукции двойного назначения.

Под санкции Лондона попали 100 российских граждан и компаний, в том числе "Ростех", Объединенная авиастроительная и Объединенная судостроительная корпорации, "Уралвагонзавод" и корпорация "Тактическое вооружение".

Вводится лимит на размер депозитов россиян в британских банках - 50 тысяч фунтов.

Аналогичные санкции введены против лукашенковского режима.

Персональные санкции введены против путинского зятя, бывшего зампреда правления "Сибура" Кирилла Шамалова, главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, вице-президента ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ) и председателя правления "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова (сына бывшего премьер-министра).

Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что теперь "олигархам будет некуда спрятаться".

САНКЦИИ ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что новый пакет общеевропейских санкций против России коснется пяти секторов: финансового, энергетического, транспортного, экспортного, а также визового контроля.

Планируется ограничить размещения госкомпаний на биржах Европы, размер депозитов граждан России в ЕС, запретить продажу в Россию сложного оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, полупроводников и программного обеспечения.

Российским авиакомпаниям заблокируют продажу самолетов и запчастей к ним.

ЕС отменит визовые привилегии для российских дипломатов, связанных с ними групп лиц и бизнесменов.

По данным немецкого телеканала n-tv, страны ЕС одобрили персональные санкции против Владимира Путина и главы МИДа России Сергея Лаврова. Речь идет о заморозке активов.

Канада ввела санкции против ряда российских компаний с государственным участием и представителей российской элиты. Канадский список в целом совпадает с американским. В него внесены, в частности, "повар Путина" Евгений Пригожин, председатель правления "Сбера" Герман Греф, председатель ВЭБ.рф Игорь Шувалов, олигарх Борис Ротенберг и его сын Роман. В списке компаний - основные государственные, в том числе "Сбер", ВТБ, "Газпромбанк", "Газпром", РЖД, "Транснефть" и "Ростелеком".

Япония по согласованию с G7 прекратит выдачу виз отдельным гражданам России, заморозит активы ВЭБ.рф, "Промсвязьбанка" и банка "Россия", введет экспортный контроль на ряд товаров, включая полупроводники, и ограничит экспорт товаров российским компаниям, связанным с оборонным сектором. Токио не будет вводить санкций в энергетическом секторе.

Правительство Тайваня объявило о намерении присоединиться к западным санкциям. По данным "Коммерсанта", крупнейший тайваньский производитель чипов TSMC уведомил российских контрагентов о требовании США прекратить сотрудничество с ними. В результате Россия может остаться без всех современных процессоров собственной разработки.

ВИЗЫ В СТРАНЫ ЕС

В ЕС обсуждаются визовые ограничения для россиян. Министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди предложил обсудить прекращение выдачи россиянам всех шенгенских виз. О приостановке выдачи виз гражданам России уже объявили три страны ЕС - Чехия, Латвия и Литва. Единственное исключение - оформление виз по гуманитарным причинам.

Чехия решила больше не выдавать россиянам виды на жительство. Страна временно закрыла свои консульства в Екатеринбурге и Петербурге и отозвала разрешения на работу российских консульств в Карловых Варах и Брно.

Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. В Польше соответствующий запрет будет действовать в ночь на субботу, Чехия также намерена принять аналогичное решение до конца дня.

СОВЕТ ЕВРОПЫ

Как объявил президент ПАСЕ Тини Кокс, Совместный комитет Совета Европы, который объединяет руководство ПАСЕ, генерального секретаря и представителей стран-членов организации, рекомендовал применить к России процедуру, предусмотренную статьей 8 устава СЕ, - то есть приостановку участия России во всех его органах. "Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", - подчеркнул Кокс.