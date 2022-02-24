Как раз в те дни, когда российские войска концентрировались у границ Украины, готовясь к нападению на нашу страну, я читал послевоенные дневники блестящего немецкого писателя Эрнста Юнгера. Собственно, это для меня дневники послевоенные. Для Юнгера, героя Первой мировой войны и участника Второй, одного из любимых авторов Гитлера и поклонника национал-социалистических идей на протяжении нескольких десятилетий, это были годы оккупации.

И мне, конечно, важно было понять, что чувствуют люди, внезапно очутившиеся на самом дне. Люди, которые, возможно, никогда не были сторонниками зверств, насилия, бомбежек, издевательств, которые и сами с недоумением смотрели на психопатов, провозглашавших ксенофобские лозунги на митингах - но разделили ответственность за кровь и слезы с настоящими преступниками. Годы, когда все вокруг готовы были видеть преступника в каждом немце. Годы, когда люди, потерявшие близких, измученные войной, ожесточившиеся и уставшие, готовы были объявить преступным сам немецкий народ, - страшные годы!

Россияне приближаются к этому дну - пусть даже сегодня они этого не осознают. Нападение на Украину будет не только началом конца путинского режима, нет. Это будет еще и изменением отношения к россиянам как к цивилизованной нации. Уверяю вас, после первых же бомб и ракет, которые упадут на Киев или Харьков, Одессу или Мариуполь, Днепр или Чернигов, мало кто в мире будет вспоминать о Чайковском или Достоевском, как в годы Второй мировой войны мало кто вспоминал о Гете или Вагнере. Не вспоминать будут - видеть. Видеть горящие города, трупы на улицах - и над всем этим оловянные глаза Путина и ваше равнодушие. Кто-то будет задаваться вечным вопросом: как же это так могло быть, великая литература, великая музыка, великая живопись - и такие варвары. Но большинство об этом даже не задумается. Большинство будет просто видеть руины и трупы на своих телевизионных экранах.

Уже сегодня большая часть телевизионных компаний мира только об Украине и говорит. Представьте себе, что будет, когда начнется настоящее вторжение! Когда уже нельзя будет сказать, что американцы "нагнетают напряженность" и "придумывают" агрессивные планы Путина. Когда все убедятся, что все это была правда - от начала до конца. Да, собственно, чего убеждаться - после того как ваш предводитель, утверждавший, что у него нет никаких планов вторгаться на чужую землю, что он просто балуется учениями, запросил у вурдалаков из Совета Федерации мандат на использование войск за границей, все стало ясно даже тем, кто питал иллюзии.

Некоторые мои соотечественники просят вас остановить Путина. Я - не прошу. Я знаю, что большинство из вас вообще не интересуется тем, что он делает, немалая часть поддерживает, а несогласному меньшинству я могу только посочувствовать. Я просто хочу объяснить, что через несколько дней войны в Украине от вас в окружающем мире начнут шарахаться как от чумных. И от простых работяг, зажигающих в Шарме, и от холеной молодежи, прожигающей на Комо, - вот от всех. Вы будете вызывать только страх и недоумение. Вы еще увидите, как ваши соседи по палате будут гордо называть себя за рубежом бурятами и татарами, только чтобы никто не подумал, что они из России, и не отодвинулся.

Да, вас будут презирать, ненавидеть и бояться, как презирают, ненавидят и боятся преступников. А какой реакции вы хотите после ежедневного просмотра телевизионных новостей с "Искандерами"? Сочувствия? Или вы и вправду думаете, что в мире поверят хоть чему-то, что изобретают ваши престарелые чекисты? Информационную войну вы уже продули. Войну с Украиной - сколько бы вы над ней ни издевались - тоже рано или поздно продуете. Ваша экономика рухнет. И еще: вы продуете цивилизационную войну. Потому что уже через несколько месяцев войны даже те мои русскоязычные соотечественники, для которых русский - действительно родной язык, будут стыдиться на нем разговаривать. Как евреи после Второй мировой стыдились говорить на немецком. И это будет цепная реакция.

На меня можете положиться. Я не забуду ни одного русского слова. Я буду с вами в горе и радости и буду говорить вам правду о том, в каком дерьме вы оказались, когда с вами не захотят общаться даже те, кого вы наивно считаете друзьями. Это не друзья. Это те, кого вы напугали или купили. Но говорить правду, как мне кажется, важнее, чем льстить и лгать. И если вы думаете, что я хочу, чтобы вы оказались в таком положении, вы ошибаетесь. Я потерял половину семьи во Второй мировой, но мне больно думать о том, какие унижения и страдания испытали обычные жители Германии после краха Гитлера.

Поэтому давайте вместе молиться, чтобы ваш правитель не напал на нашу страну. На молитву вы уж наверняка способны.