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Наглый, демонстративный отказ правящей клики исполнять прямое требование ЕСПЧ воспринят как сознательное обострение отношений с Европой: Кремль берет курс на максимальный разрыв связей с ней и уход под Континентальный Китай. Такое предположение высказывал, в частности, Максим Шевченко.

Современные "кремленологи" (как и их далекие предшественники советской эпохи) традиционно исходят из существования при пахане всея Руси двух придворных группировок или "партий": условных "голубей" (с ними связывают так называемых "либеральных технократов" из "экономического блока" правительства) и условных "ястребов", с которыми связывают в основном "силовиков" (действующих или хотя бы бывших).

Больше десяти лет назад Андрей Пионтковский назвал их "глобоклептократами" и "национал-клептократами". Первые желают пользоваться всеми материальными благами западной цивилизации, поэтому стремятся избежать разрыва связей с Западом и выступают за сохранение некоторой видимости приличий как во внутренней, так и во внешней политике. Вторые считают, что можно неплохо жить исключительно за счет эксплуатации собственных крепостных, связями с Западом не дорожат и не считают нужным обременять себя видимостью приличий ради их сохранения. Их идеал - самоизоляция в "Крепости Россия", что на деле означает превращение РФ в сателлита Континентального Китая.

Последних с легкой руки Алексея Венедиктова часто стали называть "мобилизационной партией". В качестве неформального лидера этой "партии бункера" обычно называют гр. Патрушева. В бытность главой ФСБ он попался с поличным на неудавшейся попытке взорвать жилой дом в Рязани (знаменитая история с "рязанским сахаром"). Уже это дает самые весомые основания подозревать его в личной причастности к организации удавшихся взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске. Эти взрывы были частью спецоперации по развязыванию Второй чеченской войны и передаче власти наследнику ельцинской "семьи".

Но гр. Патрушев известен не только этим. Он человек многогранный. На протяжении многих лет именно он проталкивал в официальную военную доктрину РФ концепцию ограниченного применения ядерного оружия первыми даже против неядерной державы, даже в локальном вооруженном конфликте. В основе этой "доктрины Патрушева" лежит убежденность российских "ястребов" в том, что они смогут угрозой применения ядерного оружия или единичным (демонстрационным) его применением принудить "Большой Запад" к геополитической капитуляции. Ибо он изнежен, расслаблен и не готов жертвовать миллионами жизней ради защиты собственных принципов. Еще это называют "доктриной эскалации ради деэскалации".

Гр. Патрушев не просто любит взрывать. Он - настоящий ядерный маньяк. И хоть ему так и не удалось вписать свою доктрину в официальные документы в полном объеме, совершенно очевидно, что именно ею руководствуется диктатор Путин как минимум с момента вероломной аннексии Крыма. Что же понимают в кремлевском "бункере" под "геополитической капитуляцией Запада"?

Величайшая ошибка - сводить вожделения Кремля к удовлетворению его имперско-реваншистских амбиций. К возвращению под контроль РФ бывшей "зоны доминирования" советской империи. К возвращению кремлевскому пахану почетного места в узком клубе "мировых решал". Устремления путинской клики более глобальны. Это разрушение всей системы международных отношений, которая хотя бы теоретически предполагает верховенство права и приоритет прав человека.

Отнюдь не случайно идеологическая обслуга Кремля все чаще проявляет откровенные симпатии к Гитлеру и Муссолини. Путин действует в точности как его предшественник Гитлер, "поднимавший с колен" униженный Версальским миром германский рейх, демонстративно и брутально перешагивая через все международные договоры. Но это не просто самоутверждение через "праздник непослушания". Как и Гитлер, Путин осуществляет "мировую консервативную революцию", опрокидывающую выработанные цивилизацией правовые ограничения насилия как внутриполитического, так и внешнеполитического.

Путин создает серию прецедентов, демонстрирующих, что официально признаваемые в современном мире нормы международного права не работают. Что международные институты и учреждения, призванные обеспечивать соблюдение этих норм, бессильны. Нет у вас управы на нарушителя норм. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Так Путин принуждает страны запада "учитывать его интересы". То есть иметь с ним дело на его условиях и по его правилам. Закрывая глаза на нарушения права.

Отказываться от связей с Западом путинский "бункер" вовсе не собирается. Не потому, что для него существуют некие "красные линии", а потому, что он уверен в своей способности навязать Западу свои условия поддержания связей. И когда кремлевский Риббентроп грозно предупреждает о готовности разорвать связи, а Кремль его слегка дезавуирует, это примитивная двухходовка, примитивный шантаж. Отстаньте от нас с вашими правами человека, а не то мы с вами связи порвем. Не поможет - последует не разрыв связей, а какая-нибудь новая агрессивная внешнеполитическая авантюра. В Украине. В Беларуси. В Балтии. В Африке.

"Мобилизационная партия" ни в коем случае не является партией изоляционистов. Напротив, именно они - настоящие "глобоклептократы". Потому что они - экспансионисты. Они стремятся к экспансии авторитарной архаики во всем мире. Девальвация правовых основ современной системы международных отношений не только выведет ее из равновесия, не только приведет к "боям без правил" по всему миру. Она повлечет дальнейшую дестабилизацию либеральной демократии в странах ее ядра.

Путинский фашистский паханат является глобальной экзистенциальной угрозой Западной цивилизации. С ним невозможно договориться по формуле "отстаньте от нас - и мы отстанем от вас". Путин не отстанет от Запада. И если Запад хочет сохраниться как цивилизация, он должен перестать цепляться за иллюзию "сохранения инструментов влияния на Россию". Инструментов, которые на самом деле ни на что не влияют.

Запад должен пойти на жесткие меры по изоляции источника опасной инфекции. На настоящие, имеющие высокую цену для самого Запада санкции. Не только персональные, но и секторальные. И разумеется, Запад должен быть готов к военному отпору в случае продолжения военных авантюр Кремля.