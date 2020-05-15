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Также: Скобов, Россия, Европа, Российско-американские отношения, Свобода слова, Здоровье, Колонки, Политика, Мир, США, СМИ, Общество | Персоны: Александр Скобов, Владимир Путин, Мария Захарова

статья Изоляция или смерть

Александр Скобов, 15.05.2020
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
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Кремлевская обслуга из ведомств Захаровой и Володина опять в истерике. На этот раз по поводу правды о занижении официальной статистики смертности от коронавируса в России, рассказанной ведущими западными газетами - американской The New York Times и британской Financial Times. Путинские холуи грозятся, что будут "пресекать попытки определенных сил дискредитировать образ России перед западной аудиторией".

Факт занижения коронавирусной статистики в России бесспорен для любого ее жителя. Просто потому, что любой ее житель знает, как в России лгут и фальсифицируют. Или отводят глаза в сторону и молчат, когда лгут и фальсифицируют другие. Потому что ведь нельзя потерять хорошее место работы. Надо кормить семью. Надо делать карьеру. Надо профессионально самореализовываться. Обман, подлость, пресмыкательство перед вышестоящими - основа основ культуры "русского мира". Она формировалась веками чужеземного владычества, крепостничества, деспотического самовластия. Обмануть барина или начальника (как и обмануть других по воле барина или начальника) не было общественно порицаемой моделью поведения. Это прощали другим и разрешали себе. Это была необходимая стратегия выживания в суровых исторических условиях.

Обманом, ложью, имитациями, фальсификациями путинская Россия пропитана от покрышки до дна. Но она еще и целенаправленно стремится распространить всю эту заразу на окружающий мир. Принудить его играть по ее правилам.

Кремль не пытается заставить западный мир ему поверить. Поэтому он даже особенно не заботится о правдоподобии своего вранья. Ему нужно другое: заставить Запад делать вид, что он ему верит. Заставить лицемерно отводить глаза в сторону и молчать. Кремлевские называют это "считаться с нашими национальными интересами".

Пока что кремлядь угрожает всего лишь лишить аккредитации журналистов американской и британской газет, если они не опубликуют опровержения. Но надо понимать, что речь идет о последовательной линии, попытках принудить западное общество к фактическому введению цензуры и самоцензуры в интересах Кремля. О попытках принудить западное общество отступиться от своих базовых принципов.

С этой целью Кремль активно использует позиции, завоеванные в результате инфильтрации его агентуры в западное общество. Пытается использовать институты самого западного общества, международные институты. И вот уже ведомство Марии Захаровой жалуется на две ведущие западные газеты во все возможные международные инстанции, вплоть до ООН.

Путинская Россия присутствует во всех международных организациях исключительно с целью их разрушения. Путинскую Россию надо не вовлекать в цивилизованный диалог и конструктивное сотрудничество, а гнать отовсюду. Посадить на максимально жесткий режим карантинной изоляции чумной барак "русского мира".

Иначе ждите, когда Верховный Саламандр "пришлет к вам доктора". Когда Роскомпозор будет блокировать сайты американских и британских газет на территории США и Великобритании. Когда боевики в масках из СКР и путинской Генпрокуратуры будут штурмовать их редакции и устраивать там обыски. Когда авторитетные "хозяйствующие субъекты" из РФ будут отжимать их контрольные пакеты акций.

Мирное сосуществование с путинским паханатом невозможно. Никакого "водяного перемирия" с ним не будет. Никакая эпидемия не заставит Путина отказаться от своих глобальных планов. Ни в отношении Украины, ни в отношении Запада в целом. В противостоянии путинского режима и Запада останется только один.

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