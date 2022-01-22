

Зарема Мусаева. Фото: Комитет против пыток

Зарема Мусаева захвачена в Нижнем Новгороде и вывезена в Чечню по приказу Рамзана Кадырова в связи с публикациями оппозиционного телеграм-канала 1Adat. Это подтвердил сам глава Чечни. Кадыровцы считают младшего сына Мусаевой, Ибрагима Янгулбаева, администратором 1Adat. Ее старший сын Абубакар - юрист Комитета против пыток.

"Каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала, - написал Кадыров в своем паблике. - У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию, и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах.⠀Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы".

Кадыров утверждает, что Мусаева, когда ее привезли в Грозный, "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". "Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения", - говорится в посте Кадырова.

Формально Мусаеву доставили на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, открытому в 2019 году. Грозненский следователь якобы трижды присылал им с мужем повестки. 20 января Мусаеву, страдающую диабетом, чеченские полицейские избили, выволокли из квартиры без обуви, в легкой одежде, ей не дали взять с собой жизненно необходимые лекарства. Находившихся в квартире правозащитников полицейские заперли в комнате, адвоката Наталью Добронравову ударили в глаз. "Новая газета" приводит рассказ Добронравовой: вместе с чеченскими полицейскими был сотрудник главного следственного управления МВД по Нижнему Новгороду, сказавший, что его руководство "в курсе этой ситуации". Затем на место приехали еще двое полицейских, вызванных дежурным УФСБ, но они отказались вмешиваться: "Пусть с этим разбирается руководство отела полиции".

По той же повестке силовики хотели доставить в Грозный мужа Мусаевой Сайди Янгулбаева, судью Верховного суда Чечни в отставке. Однако Янгулбаева увозить не стали, узнав о его статусе федерального судьи. Кадыров в своем посте призывает ВС России "принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его".

Комитет против пыток обратился в ЕСПЧ с просьбой применить срочные меры по 39-му правилу регламента суда.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что похищение Заремы Мусаевой - это "фантастическая история". В Кремле "предпочитают не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений". Янгулбаев в ответ записал видеообращение к Пескову.

В 2017 году Ибрагима Янгулбаева задержали в Грозном. В городском УМВД его били пластиковой трубой и пытали током, требуя назвать данные участников чеченской группы Wolves Creed во "Вконтакте". Затем Янгулбаева арестовали на 15 суток по сфабрикованному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), после чего отправили в СИЗО, обвинив в возбуждении ненависти к русским (статья 282 УК). Янгулбаев провел под арестом полтора года и в январе 2019-го освободился в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи.

Сайди Янгулбаев после похищения жены рассказал, что в грозненском УМВД его сына избивали лично Кадыров и глава парламента Чечни Магомед Даудов (Лорд). Судья и его жена покинули Чечню в том же 2017 году.

В конце декабря прошлого года Абубакар Янгулбаев сообщал, что в Чечне кадыровцы похитили около 40 его родственников. Тогда были массово похищены родственники сразу нескольких критиков Кадырова, живущих за границей. Через несколько дней в Пятигорске самого Янгулбаева задержали сотрудники ЦПЭ Чечни. У него прошел обыск, правозащитника допросили как свидетеля по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Янгулбаева спрашивали о причастности к 1Adat. После этого его отпустили. В январе Абубабакар Янгулбаев объявил об уходе из КПП.

В 2014 году Сайди Янгулбаев был в составе тройки судей ВС Чечни, которая утвердила обвинительный приговор чеченскому активисту Руслану Кутаеву по сфабрикованному делу о наркотиках. Также эта тройка вынесла представление в отношении адвоката КПП Петра Заикина, предписав прокуратуре проверить его слова на клевету в отношении Даудова и главы МВД республики Апти Алаудинова.

В декабре прошлого года Заводской суд Грозного признал телеграм-канал 1Adat экстремистским.