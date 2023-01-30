

Норвежский F-16



Лед наконец-то тронулся по-настоящему: сопротивление канцлера Германии Олафа Шольца преодолено, и в Украину теперь должен хлынуть поток западных танков. Украинские танкисты уже начали учиться воевать на них.



По заявлениям украинских официальных лиц, всего до конца марта Украине обещали передать 321 современный танк. Пока известно о предстоящем прибытии в Украину 14 британских "Челленджеров", 31 американского "Абрамса", 14 танков Leopard 2 A6 последней модификации из Германии, 4 танков Leopard 2 A4 из Канады, 14 "Леопардов" из Польши, 4 из Португалии, 40 из Испании, 8 из Норвегии и 10 из Финляндии. В сумме это дает лишь 139 танков. Правда, говорят, что концерн Rheinmetall готов дать из своих запасов еще 139 "Леопардов", включая 88 совсем уж архаичных танков Leopard 1. Это доводит общее число обещанных Украине танков до 278. Кроме того, Польша объявила о поставке Украине 60 своих танков PT-91 Twardy - это глубоко модернизированный советский Т-72М1. По своим свойствам он превосходит все модификации танка Т-72, но уступает новейшим западным танкам. Leopard 1 же по своим тактико-техническим данным не превосходит даже советский танк Т-64, так что к современным западным танкам его отнести никак нельзя. И тогда численность современных западных танков, которые могут оказаться в распоряжении ВСУ в начале весны, можно оценить не более чем в 190 машин. Этого хватит примерно на 2 бригады, что позволит украинской армии создать соответствующие танковые группировки на двух операционных направлениях. Правда, не исключено, что реальное число обещанных Украине современных западных танков все же близко к объявленному украинской стороной (321) за счет некоторого числа французских "Леклерков", о поставках которых размышляет Эмманюэль Макрон, а также дополнительного числа "Леопардов" из стран, которые еще не объявили об этом публично.



С другой стороны, согласно альтернативной информации, обнародованной газетой The Washington Post, "Абрамсы" приедут в Украину не ранее конца 2023 года. Неизвестно, отражает ли эта публикация продолжение борьбы в американской администрации между сторонниками компромисса и войны до победы или она лишь призвана замаскировать истинные сроки прибытия "Абрамсов" в Украину.



Но в любом случае начало поставок современных западных танков Украине - это не просто большой прорыв. Это настоящий переворот в позиции подавляющего большинства стран НАТО по отношению к российско-украинской войне. Теперь не только правительства Британии, Польши, Чехии и стран Балтии, но и администрация президента США, и руководители Германии, Франции и большинства западных государств публично заявляют о том, что война должна вестись до победы Украины. И, как представляется, союзники Киева теперь всеми силами будут пытаться приблизить эту победу, осознав, наконец, что затяжная война на истощение таит и для них, и для Украины очень большие риски. Они связаны прежде всего с тем, что западная общественность может ослабить поддержку украинской борьбы за независимость, а к власти в некоторых западных странах могут прийти правительства, значительно менее дружественные к Киеву, чем нынешние. Вполне вероятно, что военной победы Украины постараются добиться до очередных президентских выборов в США, то есть не позднее осени 2024 года.



Ускорить победу Украины можно единственным способом - быстрейшими поставками Украине всех необходимых ей вооружений в достаточном количестве, чтобы максимально использовать превосходство западной коалиции в качестве вооружений. Шольц, поддержанный министром иностранных дел Италии, уже заявил, что никогда не согласится на поставку Киеву современных боевых самолетов, так как не хочет провоцировать войну между НАТО и Россией. Поскольку еще месяц назад ровно то же самое немецкий канцлер говорил насчет возможности поставки Украине "Леопардов", даже в Германии некоторые наблюдатели восприняли эти слова Шольца как признак того, что современные самолеты тоже в скором времени попадут в Украину.



О возможности поставки Украине истребителей F-16 уже заговорили Нидерланды. Пока что речь идет о партии из 24 машин. Нидерланды сейчас как раз заменяют свои F-16 на более современные F-35, и освободившиеся самолеты теоретически могли бы передать Украине. Украинские представители уже заявили, что для того чтобы надежно прикрыть небо, им потребуется не менее 5 бригад истребителей F-15 и F-16, то есть 180 машин. Такое количество свободных самолетов у США и их союзников, разумеется, есть. Весь вопрос в принятии политического решения в Вашингтоне, а также в обеспечении необходимой логистики. Для обслуживания F-15 и F-16 потребуется существенная модернизация украинских аэродромов, что в условиях продолжающихся боевых действий может занять несколько месяцев.



Эти самолеты нужны Украине не только как истребители, но и как средство ракетных атак с воздуха на наземные цели. А вот это будет во многом зависеть от того, какие именно модификации F-15 и F-16 будут поставлены украинской стороне. Новейшие модификации позволяют использовать по наземным целям высокоточные ракеты, тогда как более старые образцы имеют только неуправляемые ракеты "воздух - земля" и бомбы. Напомню, что во время разгрома бригады "Вагнера" в Сирии в феврале 2018 года американцы использовали почти исключительно средства воздушного нападения. Из наземных средств были привлечены только установки HIMARS корпуса морской пехоты. В американской армии те задачи, которые в других армиях выполняют полевая артиллерия и РСЗО, осуществляет в первую очередь авиация - самолеты и вертолеты. Если бы сейчас российской армии в Украине противостояла не украинская, а равная по численности американская армия со всеми ее обычными средствами борьбы, то российскую группировку постигла бы судьба вагнеровцев в Сирии, причем буквально за несколько дней.



Однако нет шансов на то, что самолеты и вертолеты Украине смогут предоставить в том же количестве и с тем же оснащением, каким обладают американские вооруженные силы. Кроме того, поставки современных самолетов Украине, даже если принципиальное решение будет принято в ближайшие недели, чисто технически не смогут быть осуществлены ранее осени. Они никак не повлияют на исход решающих сражений, которые, по всей вероятности, произойдут этой весной и летом. А вот дальнобойные ракеты ATACMS и аналогичные им могут быть поставлены, при наличии политической воли, практически немедленно - и это может решить исход войны.



Что же касается угрозы войны между Россией и НАТО, то она все больше воспринимается как блеф. У Путина просто не осталось новых средств эскалации, помимо тактического ядерного оружия, чтобы отвечать на новые поставки западного оружия. А применение Россией ядерного оружия зависит исключительно от того, насколько серьезно предупредил Путина на этот счет Байден. Смею надеяться, что предупреждение было и что Путину дали понять: в случае применения первым ядерного оружия, хотя бы тактического, он сам точно не уцелеет. Ядерный шантаж, который регулярно исходит от Дмитрия Медведева, а тем более от Вячеслава Володина, не стоит принимать всерьез. Медведев еще до начала войны в тандеме с Путиным выполнял роль злого следователя, в том числе по украинскому вопросу. Сейчас ничего не изменилось, разве что на подмогу Медведеву бросили Володина.