Кто и как взорвал Крымский мост? Помимо основной версии - успешной операции СБУ - обсуждается вероятность провокационной диверсии, осуществленной российскими силовыми структурами в контексте наметившегося раскола российских элит. Эту гипотезу вряд ли стоит рассматривать всерьез. Какой бы конфликт ни возник между ФСБ и Минобороны, между кадыровцами и вагнеровцами с одной стороны и Генштабом - с другой, ни одна из этих структур не заинтересована в подрыве Крымского моста. Ведь такая диверсия может только приблизить поражение российских войск в Украине.

Предположение, что диверсию устроили, чтобы спровоцировать Путина на тактический ядерный удар по Украине, выглядит нелепо. Во-первых, такое решение если и будет принято, то только исходя из общей обстановки на украинском фронте, а не в качестве импульсивной реакции на какую-то диверсию, пусть даже крупную. Во-вторых, что еще важнее, от гипотетического ядерного удара по Украине ни одно из российских силовых ведомств никаких бонусов не получит, учитывая неизбежный и разрушительный американский ответ. Поэтому такая провокация абсолютно бессмысленна.

Кремль официально объявил подрыв Крымского моста украинской спецоперацией. "Здесь сомнений нет, - сказал Путин. - Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, с которым встречался Путин, добавил, что дело о взрыве завели по статье "терроризм" и что к диверсии причастны иностранные и российские граждане.

При этом Бастрыкин прочертил совершенно фантастический маршрут уничтоженной при взрыве фуры: "Болгария (страна НАТО), Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край". Поскольку Армения не граничит с Россией, из нее никак нельзя попасть наземным путем в Северную Осетию. Как сообщалось вскоре после взрыва, по бумагам грузовик вез минеральные удобрения, причем из Краснодарского края в Крым, что достаточно логично. Но какой смысл везти этот товар из Болгарии в Россию, а потом в Крым, если Россия сама является крупнейшим экспортером удобрений?

Вероятно, осознав, что сказанное Бастрыкиным Путину противоречит здравому смыслу, Министерство обороны попыталось подправить версию через своих "военкоров". Александр Коц приводит свой вариант маршрута: "По моей информации, в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины... Груз - 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) - прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза - говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию... Затем машина снова въехала в Грузию, а из нее - на территорию РФ через КПП Верхний Ларс... Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма. Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы. Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет".

Но эта версия не менее фантастическая, чем бастрыкинская. Во-первых, сам по себе заезд в Армению с последующим возвращением в Грузию уже должен был вызвать подозрения у грузинских и российских таможенников и пограничников. Во-вторых, трудно себе представить, как можно незаметно спрятать тонны взрывчатки в рулоны пленки, да еще так, чтобы это не обнаружилось при перегрузке. Под минеральные удобрения или, скажем, под сахар замаскировать взрывчатку еще можно, а вот под рулоны с пленкой весьма затруднительно.

Все это наводит на мысль, что никакой грузовик с взрывчаткой на Крымском мосту не взрывался и Кремль об этом знает, но по какой-то причине придерживается именно этой версии, спешно придумывая не слишком убедительные обоснования.

Официальный Киев, не признавая публично своей ответственности за разрушение Крымского моста, тем не менее поддерживает версию о взрыве грузовика. А близкие к украинским властям блогеры предполагают, что взрыв грузовика - дело рук СБУ или что на самом деле грузовик вез боеприпасы для российских войск на Херсонщине, а взрыв стал следствием царящей в российской армии халатности. В США официальные лица отказываются комментировать разрушение Крымского моста, но в ведущих американских СМИ доминирует версия о взрыве грузовика как акции украинских спецслужб.

Получается, что версия о подрыве грузовика в наибольшей мере устраивает и Украину, и Россию, и США. Между тем именно эта версия как раз является наименее вероятной. Вспомним, что во время нынешней войны ВСУ многократно подвергали ракетно-артиллерийским обстрелам Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, не раз на нем взрывались машины с боеприпасами. Но при этом ни один пролет моста не был обрушен. Крымский мост - сооружение гораздо более капитальное, чем Антоновский. Но на нем взрыв одного-единственного грузовика, то ли со взрывчаткой, то ли с боеприпасами, вызвал обрушение сразу трех пролетов автомобильного моста.

Логично предположить, что по Крымскому мосту ударили двумя ракетами ATACMS с 300-километровым радиусом действия, которые Америка официально Украине не поставляет. Тогда понятно, почему версия с грузовиком устроила все стороны. США и Украина не могут признать использование ATACMS, о поставке которых еще официально не объявлено. Но и для Кремля вариант с грузовиком на самом деле оказывается предпочтительным. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что поставка Украине дальнобойных ракет будет "красной линией", за пересечение которой последует жесткий ответ. В контексте сегодняшней ситуации под таким жестким ответом подразумевается применение тактического ядерного оружия, особенно учитывая, что заодно оказалась нарушена еще одна "красная линия" - неприкосновенность Крымского моста. Однако в действительности Путин не готов к столь радикальному шагу, поэтому и предпочитает версию о грузовике. Тогда получается, что украинцы перешли только одну "красную линию", а американцы вроде как и ни при чем, так что надобность в тактическом ядерном ударе отпадает.

Думаю, что в действительности американцы, не афишируя это, поставляют Украине ATACMS, но не десятками ракет, а очень небольшими партиями, по 2-3 ракеты, причем только для согласованных конкретных операций, вроде атаки на аэродром в Новофедоровке или на Крымский мост. При этом новая партия ракет поставляется только тогда, когда оказывается полностью израсходована предыдущая. Таким образом, украинцы не могут накапливать ATACMS, и у них не должно возникнуть соблазна ударить этими ракетами по Курску, Воронежу или Ростову.

По оценкам украинских экспертов, для того чтобы надежно вывести из строя Крымский мост на много месяцев или даже лет, требуется одновременный удар по нему не менее чем 10 ракетами. Такое количество ATACMS Америка Украине пока что не поставляет, по крайней мере единовременно. Да и двух ракет, одна из которых, вероятно, ударила в автомобильную часть, а другая - в эшелон с горючим, хватило, чтобы достаточно надолго вывести из строя Крымский мост. Если железнодорожное движение, по всей вероятности, будет восстановлено за несколько дней, то с автомобильным мостом дело обстоит сложнее. По оценкам российских экспертов, на его восстановление потребуется от 1 до 3 месяцев. Украинские эксперты отводят на ремонт Крымского моста больший срок - 3-5 месяцев, с учетом того, что приближается период штормов в Керченском проливе, во время которого ремонтные работы будут крайне затруднены, если вообще возможны.

В любом случае частичное разрушение Крымского моста должно самым негативным образом сказаться на положении группировки российских войск на юге Украины, против которой ВСУ готовят очередной этап контрнаступления.

А еще удар по Крымскому мосту может рассматриваться как своеобразное "превентивное" предупреждение Путину, чтобы он осознал, что в случае применения тактического ядерного оружия последствия для России будут еще более разрушительными. Ответ последовал утром 10 октября, и он был "конвенциональным" - Киев и другие города Украины подверглись варварскому массированному ракетному обстрелу.