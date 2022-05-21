

Американская РСЗО M142 HIMARS. Фото: Wyoming National Guard

Очевидно, что Кремль переориентировался на затяжную войну в Украине. Учитывая колоссальное неравенство демографического и военного потенциалов (40-миллионная Украина противостоит агрессору с населением 145-150 млн человек), ключевым фактором становится соотношение людских потерь.

Если соотношение потерь убитыми и ранеными будет составлять 4:1 и больше в пользу Украины, то кремлевская стратегия войны на истощение полностью провалится. Судя по ряду признаков, это соотношение сейчас в пользу Киева, остается приемлемым для украинской стороны, которая не проводит чрезвычайных мобилизационных мер, и и не грозит ей истощением людских ресурсов в ближайшее время.

Однако, для того чтобы соотношение потерь сохранилось на нынешнем уровне, Украине требуются непрерывные поставки самого современного вооружения из стран НАТО, которые помогают нивелировать российское превосходство в военном потенциале. Сенат США вслед за нижней палатой Конгресса одобрил предоставление Украине помощи на астрономическую сумму в 40,1 миллиарда долларов в 2022 финансовом году, из которой более 20 миллиардов приходится на военную помощь. Великобритания объявила о предоставлении Украине военной помощи на 1,3 миллиарда долларов.

Однако появилась информация о том, что США не хотят поставлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, поскольку опасаются, что они могут быть применены для ударов по российской территории, что грозит эскалацией конфликта. Речь идет о современных американских РСЗО HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 км. Поставка этих систем может дать Украине решающее преимущество в войне.

Судя по заявлению президента Джо Байдена, в новом пакете помощи Украине пока что не будет РСЗО и танков. Если США действительно решили воздержаться от поставок РСЗО большой дальности, это выглядит нелепо. Ведь США и их союзники прямо заявляют, что целью нынешней войны является военная победа Украины, - в таком случае на поставки ей неядерных вооружений не должно налагаться никаких ограничений. Украина может противостоять России только при условии непрерывной и нарастающей военной помощи со стороны США и их союзников. Никакой компромисс тут, включая пресловутый нейтральный статус Украины, уже невозможен.

По последним данным, США собираются поставить Украине противоракеты "Пэтриот". Это весьма мощное средство ПВО и ПРО, способное поражать самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты на значительном расстоянии. Но "Пэтриот" - все же оборонительное оружие. А вот на поставку Украине наступательных вооружений американцы, видимо, до сих пор сохраняют ограничения.

Ситуация же с шестым пакетом санкций Евросоюза становится совсем анекдотической. Его не могут согласовать уже третью неделю. Камнем преткновения стало нефтяное эмбарго. Его блокирует Венгрия, настаивающая на выплате ей компенсаций за отказ от российской нефти. Сейчас проблема заключается в том, что Будапешт требует выделить ему средства на модернизацию НПЗ, которые находятся в частной собственности, а такого рода помощь запрещается рядом основополагающих документов Евросоюза. Тут можно только заметить, что для того чтобы обойти собственные финансовые ограничения и бесперебойно получать российский газ, Брюссель демонстрирует гораздо большую оперативность и изобретательность.

Без нефтяного эмбарго шестой пакет санкций рискует превратиться в фикцию. А волокита с его принятием показывает Кремлю, что Евросоюз скорее имитирует антироссийские санкции и не настроен достаточно решительно. Боюсь, дело в том, что лидеры Франции и Германии до сих пор не отказались от мысли закончить войну компромиссом, который позволил бы Путину "сохранить лицо" и выйти из войны с новыми территориальными приобретениями. О такой позиции Парижа и Берлина говорил и президент Владимир Зеленский. Но тут лидерам Евросоюза необходимо определиться. Либо они помогают Украине довести нынешнюю войну с Россией до победного конца (а победой Киева в современных условиях можно было бы счесть как минимум оттеснение российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля), либо пытаются найти очередной компромисс с Путиным, который станет лишь короткой передышкой перед новой войной. Сейчас от Запада зависит, сумеет ли Украина успешно противостоять российской агрессии.