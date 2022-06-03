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статья Артиллерия для победы

03.06.2022

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РСЗО M142 HIMARS. Фото: lockheedmartin.com

США передадут Украине высокоточные многозарядные ракетные системы залпового огня, или HIMARS (High mobility artillery rocket system). Поставки этих РСЗО способны переломить ход войны.

Интрига с передачей HIMARS сохранялась около недели. В понедельник Джо Байден заверил, что в одиннадцатом пакете военной помощи Украине не будет установок, способных обстреливать территорию России. На следующий день президент США опубликовал колонку в The New York Times, где заявил, что вооружение все же будет передано. Конкретики добавил анонимный представитель администрации США, сообщивший журналистам, что Украине будут предоставлены HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров.

"Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские силы, - пишет Байден. - Мы не поощряем Украину и не позволяем ей наносить удары за ее пределами".

Точность, мобильность и мощь


Теоретически установки M142 HIMARS и M270 MLRS, которые американцы передают Украине, могут быть оснащены боеприпасами семейства GMRLS (дальность стрельбы - более 70 км) либо тактическими ракетами ATACMS, поражающими цель на расстоянии до 300 километров (то есть в российском тылу). На данном этапе ATACMS Украина не получит. Вероятно, будут поставлены три типа ракет: M30A1, M31 и M31A1.

Россия, со своей стороны, применяет БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч". Как отмечает военный эксперт Томас Тейнер, это оружие на десятилетия отстало от американских РСЗО. "Ураган" и "Смерч" наводятся на цель с помощью оптического прицела, а само наведение осуществляется посредством мускульной силы солдат. Круговое вероятное отклонение составляет 170 метров, что означает, что 50% ракет упадут в пределах пятна радиусом 170 метров вокруг цели, а остальные 50% улетят еще дальше в разные стороны. Американские ракеты GLMRS наводятся посредством спутниковой связи, а КВО для них составляет около пяти метров. Время перезарядки "Урагана" и "Смерча" достигает 20-40 минут, американскую установку можно перезарядить за 5 минут. В артиллерийских дуэлях у россиян просто не будет шансов.

Кроме того, РСЗО на колесном ходу - гораздо более легкие и мобильные: установка М142 развивает на шоссе скорость до 85 км/ч, М270 - до 64 км/ч.

Дальность и перспективы


Достаточно ли дальности до 80 км для того, чтобы вытеснить оккупантов с занятых территорий?

"Нам необходимо оружие с дальностью поражения 120-140 км. Без него будет невозможно. Именно поэтому мы столько раз просили это оружие от стран ЕС и США. Мы хотим разблокировать наши города, и именно поэтому для этой цели нам нужны РСЗО с дальностью более 100 км, - сказал Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax. - Мы не заинтересованы в нападении на Россию. Мы не воюем на их территории. Война продолжается на нашей территории. Они пришли в нашу страну".

Военные эксперты полагают, что американцы предоставят Украине несколько десятков РСЗО. По расчетам Тейнера, чтобы переломить ход войны, Украине нужно как минимум 48 таких установок. Однако первая поставка HIMARS будет включать всего четыре установки. Они были заранее переброшены в Европу для скорейшей передачи воюющей стране, но это не означает их скорого появления на поле боя: по данным The Guardian, обучение украинских артиллеристов займет три недели, и еще две - подготовка обслуживающего расчета.

Тем временем c российской стороны звучат угрозы. "Если до Польши их (HIMARS. - Ред.) можно перебросить авиацией НАТО - установка помещается в транспортный С-130, - то дальше пятитонные грузовики с характерными направляющими ракет будут самым тщательным образом отслеживать с воздуха и уничтожать. HIMARS станут первой целью для российской авиации", - заявил Газете.Ру военный эксперт Геннадий Алехин.

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03.06.2022
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