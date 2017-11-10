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WADA получило базу допинг-проб российских спортсменов
10.11.2017
Логотип Всемирного антидопингового агентства
Логотип Всемирного антидопингового агентства
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных результатов допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015 года, сообщается на сайте агенства. Организация получила новые данные в конце октября.

В распоряжение WADA попала база данных Московского антидопингового центра. Как уточняет The New York Times, агентство получило информацию о допинг-тестах россиян по неофициальным каналам.

Новые данные помогут усилить давление на российские власти, чтобы они публично признали выводы доклада эксперта организации Роберта Макларена, заявил президент WADA Крейг Риди. По словам Риди, это будет способствовать "восстановлению доверия к российскому спорту".

Кроме признания манипуляций с допинг-пробами в WADA требуют от Российскогр антидопингового агентства (РУСАДА) предоставить экспертам организации пробы мочи спортсменов, хранящиеся в московской лаборатории агентства. РУСАДА отказывается это сделать, ссылаясь на продолжающееся федеральное расследование.

Как сообщается, сейчас эксперты WADA продолжают анализ полученных данных. Выводы специалистов будут представлены на заседаниях исполкома и совета учредителей WADA, которые пройдут 15 и 16 ноября в Сеуле.

Всемирное антидопинговое агентство уже проинформировало о полученной базе данных спецкомиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые расследуют употребление допинга российскими участниками зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года и возможное сокрытие российскими чиновниками допинговых нарушений атлетов.

Как ожидается, в конце декабря МОК должен объявить о решении по поводу участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

9 декабря 2016 года канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. WADA требует от

25 февраля WADA заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе комиссии Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. "К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада".

13 сентября стало известно, что WADA сняло обвинения в употреблении допинга с 95 российских спортсменов из доклада Макларена.

8 ноября в СКР заявили, что российское расследование опровергло выводы доклада Макларена, а возможные случаи употребления спортсменами допинга "носили сугубо индивидуальный характер".

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10.11.2017
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