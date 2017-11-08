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Следственной комитет намерен требовать экстрадиции бывшего бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который эмигрировал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб, - утверждают в СКР. - Опровергнуты доводы независимого эксперта WADA (Ричарда) Макларена о подмене на Зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей".

СКР также обвиняет Родченкова и бывший начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского в том, что они от имени Макларена и WADA предлагали экс-директору Антидопингового центра Марии Дикунец передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов "в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств". В связи с этим в отношении Родченкова, Соболевского "и иных пока неустановленных лиц" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 294 УК (воспрепятствование производству предварительного расследования).

Родченков ушел в отставку в ноябре 2015 года на фоне начавшегося допингового скандала, после чего выехал из России. В мае 2016-го The New York Times опубликовала интервью бывшего чиновника, в котором он обвинил десятки российских спортсменов, в том числе 15 золотых медалистов Сочи, в употреблении допинга. Родченков сообщил, что в стране много лет действовала государственная допинговая программа.

Родченков признал, что составил три смеси из запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал спортсменам. Между тем российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб подменяли допинг-пробы спортсменов сборной России на "чистые" образцы, взятые за несколько месяцев до олимпийских соревнований.

Месяц с небольшим спустя, 18 июня 2016 года, СКР объявил о деле против Родченкова. Тогда оно расследовалось по части 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями). Согласно фабуле дела, Родченков из корыстных побуждений продавал купленные в США допинговые препараты. Также заявлялось, что он по указанию функционеров WADA мог заниматься уничтожением допинг-проб.

В августе того же года Басманный райсуд Москвы арестовал имущество бывшего чиновника - земельный участок и дома в Солнечногорском районе Подмосковья. Однако в декабре Мосгорсуд отменил это решение.

21 сентября Басманный райсуд заочно арестовал Родченкова по более тяжелой части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предусматривающей до 10 лет колонии. Он был объявлен в международный розыск. Защита эмигранта подала апелляцию на его заочный арест.