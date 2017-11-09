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новость Лыжи к делу

МОК признал еще четырех российских лыжников виновными в применении допинга
09.11.2017
Владимир Путин и Максим Вылегжанин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Максим Вылегжанин. Фото: kremlin.ru
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Комиссия Международного олимпийского комитета признала еще четырех российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщает Интерфакс.

Комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин занял вторые места в гонке на 50 км, эстафете и командном спринте.

1 ноября комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Результаты Легкова и Белова на соревнованиях аннулированы. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную - за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

9 декабря 2016 года независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

22 декабря допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) после изучения доклада Макларена отстранила Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову. Решение было принято единогласно. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
09.11.2017
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