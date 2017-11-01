О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Sports/m.265295.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Sports/m.265295.html
Также: Спорт, Мир, Россия, Здоровье, Общество, Политика

новость МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Легкова и Белова за допинг

01.11.2017
Александр Легков. Фото: sport-express.ru
Александр Легков. Фото: sport-express.ru
Реклама

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Результаты Легкова и Белова на соревнованиях аннулированы. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную - за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

Федерация лыжных гонок России намерена подать на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В мае 2016 года бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил в интервью The New York Times, что всего на сочинской Олимпиаде допинг употребляли 14 лыжников-гонщиков и два члена российской сборной по бобслею, которые в итоге выиграли золотые медали.

За два года, прошедшие после того, как разгорелся допинговый скандал, МОК аннулировал результаты целого ряда российских спортсменов, занимающихся разными видами спорта.

Оставить комментарий Обсудить
01.11.2017
новость Новости по теме
13.10.2017 Олимпийский комитет США призвал наказать Россию за применение допинга →
30.09.2017 Сборную России по тяжелой атлетике отстранили от чемпионата мира →
24.09.2017 Антидопинговое агентство США: России не место на зимней Олимпиаде →
14.09.2017 Антидопинговые агентства 17 стран просят отстранить Россию от Олимпиады-2018 →
25.07.2017 Двоих российских хоккеистов дисквалифицировали из-за допинга →
13.03.2017 CAS пожизненно дисквалифицировал замешанного в допинг-скандале российского врача Португалова →
08.12.2016 Российский боксер Алоян лишен серебряной медали Олимпиады-2016 из-за допинга →
13.10.2016 Пятеро российских легкоатлетов дисквалифицированы за допинг →
04.10.2016 Спортивный арбитраж в Лозанне сократил дисквалификацию Марии Шараповой →
31.08.2016 МОК дисквалифицировал еще трех медалисток Олимпиады в Пекине →
Фото и Видео
9319
Play own
Велопробег в поддержку Гаскарова
Взрыв в Бостоне. Кадр прямой трансляции CBS
Теракт на финише Бостонского марафона (10 фото)
6487
Play
Олимпиада в Сочи - фестиваль коррупции
4121
Play
"Губернатор - жлоб"
Реклама


Выбор читателей
статья Как отец деда заложил
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Новая акция дальнобойщиков
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
новость Стомахина забрали на крытку
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Плата за жизнь
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Иск Навального к Путину
Алексей Навальный. Кадр видео
новость Теракт в Нью-Йорке
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
новость Убежище для черногорского заговорщика
Анание Никич и Эдуард Шишмаков. Фото из красных карточек Интерпола
новость Нефтяные санкции США расширены
Морская буровая уствановка. Фото: gazprom.com
новость НКО и генетическое оружие
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Ленобласть: автоматчики против сантехников
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
в блоге Путин и черная магия
383
новость Борисов: Вину не признаю
Дмитрий Борисов в суде, 01.11.2017. Фото Ильи Новикова
новость Диссиденты против "Стены скорби"
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
новость В Крыму не исключают диверсии
Газопровод. Фото: teplogid18.ru
новость Убийство в московском колледже
Андрей Емельянников. Фото с личной ВК-страницы