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новость По чести говоря

NYT: Сборной России могут запретить исполнение гимна на Олимпиаде-2018
07.11.2017
Олимпийский и российский флаги. Фото: olympic.ru
Олимпийский и российский флаги. Фото: olympic.ru
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Международный олимпийский комитет может допустить сборную России к зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане при условии запрета на участие в церемонии открытия и исполнения национального гимна. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Высшие должностные лица МОК рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом. МОК может наложить "существенный финансовый штраф", или запретить любое упоминание о России во время Игр, рассказали собеседники NYT.а также некоторым спортсменам могут запретить участвовать в соревнованиях. Это связано с обвинениями России в наличии государственной программы по сокрытию допинговых нарушений.

Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм должно быть принято 5 декабря на собрании исполнительного комитета МОК.

"Провокация газеты The New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный Олимпийский комитет. Принятие так скажем "половинчатого" решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны", - заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В воскресенье глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Москва не рассматривает вариант выступления российской сборной на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

14 сентября aнтидопинговые агентства 17 стран обратились в WADA с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, Южная Корея. Спустя несколько дней число государств, агентства которых выступили с такими заявлениями, выросло уже до 28. Однако руководитель WADA Крейг Риди назвал эти призывы "бесполезными".

24 сентября руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трейвис Тайгарт раскритиковал WADA за недостаточно жесткую позицию в отношении российских спортсменов. "WADA должно рекомендовать, чтобы России запретили участие в зимних Олимпийских играх, а российским спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом, если они докажут, что чисты", - заявил функционер. Иная позиция, по словам Тайгарта, продемонстрирует, "что на пути к вершине можно мухлевать и даже если вас поймают с поличным, все будет окей, если вы обладаете политической мощью".

1 ноября дисциплинарная комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Результаты Легкова и Белова на соревнованиях аннулированы. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную - за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

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07.11.2017
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