"Провокация газеты The New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный Олимпийский комитет. Принятие так скажем "половинчатого" решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны", - заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет может допустить сборную России к зимним Играм 2018 года в Пхёнчхане при условии запрета на участие в церемонии открытия и исполнения национального гимна. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.