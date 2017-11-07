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Песков: Москва надеется на участие сборной России в Олимпиаде-2018
07.11.2017
Дмитрий Песков. Кадр CNN
Дмитрий Песков. Кадр CNN
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Москва не хочет реализации сценария неучастия сборной России в зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане и надеется на продолжение взаимодействия с Международным олимпийским комитетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Р-Спорт".

"По указанию президента Российской Федерации наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями. Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится, и все вопросы будут сняты. В целом, безусловно, мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, потому что, конечно, это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, считает ли Кремль возможным отказаться от участия в Олимпиаде, если МОК применит жесткие меры к российской сборной.

Накануне The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, высшие должностные лица МОК рассматривают варианты наказания сборной России за допинговые нарушения. МОК может наложить "существенный финансовый штраф" или запретить любое упоминание о России во время Игр, рассказали собеседники NYT. В частности, российской сборной могут запретить участвовать в церемонии открытия, а также отменить исполнения национального гимна на награждениях. Также некоторым спортсменам могут запретить участвовать в соревнованиях. Это связано с обвинениями России в наличии государственной программы по сокрытию допинговых нарушений.

Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм должно быть принято 5 декабря на собрании исполнительного комитета МОК.

В воскресенье глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Москва не рассматривает вариант выступления российской сборной на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

14 сентября aнтидопинговые агентства 17 стран обратились в WADA с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, Южная Корея. Спустя несколько дней число государств, агентства которых выступили с такими заявлениями, выросло уже до 28. Однако руководитель WADA Крейг Риди назвал эти призывы "бесполезными".

24 сентября руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трейвис Тайгарт раскритиковал WADA за недостаточно жесткую позицию в отношении российских спортсменов. "WADA должно рекомендовать, чтобы России запретили участие в зимних Олимпийских играх, а российским спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом, если они докажут, что чисты", - заявил функционер. Иная позиция, по словам Тайгарта, продемонстрирует, "что на пути к вершине можно мухлевать и даже если вас поймают с поличным, все будет окей, если вы обладаете политической мощью".

1 ноября дисциплинарная комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Результаты Легкова и Белова на соревнованиях аннулированы. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную - за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

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07.11.2017
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