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Также: Право, Полиция, Акции протеста, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Место встречи выделять нельзя

В Иркутске владельца торгового центра арестовали на пять суток за проведение встречи с Навальным
18.11.2017
Встреча с Алексеем Навальным в Иркутске. Фото: vk.com/teamnavalny_irkutsk
Встреча с Алексеем Навальным в Иркутске. Фото: vk.com/teamnavalny_irkutsk
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Свердловский районный суд Иркутска арестовал на пять суток предпринимателя Дмитрия Толмачева, владельца ТЦ "Москва", сообщает Интерфакс. 4 ноября на территории ТЦ прошла встреча с политиком Алексеем Навальным

"Суд признал Толмачева виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), поскольку предприниматель предоставил принадлежащий ему земельный участок для проведения частной встречи с Навальным", - рассказал адвокат предпринимателя Вячеслав Иванец.

Накануне тот же суд арестовал на семь суток координатора иркутского штаба Сергея Беспалова. Административные дела в отношении них были заведены в среду. В штабе подчеркивают, что встреча с Навальным не была публичным мероприятием. "Это была частная встреча на частной территории со входом по билетам. Решение провести встречу в подобном формате мы приняли после сорока отказов от мэрии Иркутска согласовать нам митинг на муниципальных площадках", - говорится в сообщении штаба.

В Иркутске также ведется прокурорская проверка в отношении волонтера Захара Сарапулова. Речь идет о возбуждении против него уголовного дела по статье 319 УК (оскорбление полицейского).

В субботу в Перми, где 24 ноября должна состояться встреча с Навальным, полицейские пришли с обыском в региональный штаб политика, сообщает "Медиазона". Силовики описали и изъяли все листовки, агитационные кубы, футболки, визитки, ноутбуки и часть принтеров.

Между тем в Ижевске возбудили уголовное дело по статье 260 УК (незаконная рубка деревьев). Там во дворе дома перед встречей с Навальным 11 ноября спилили засохшее дерево, которое могло обрушится. "За спиленное дерево на частной территории дома, предоставившего территорию для встречи в Ижевске, завели уголовное дело. Да, именно уголовное, не административное и не гражданское. Председателя ТСЖ увезли на допрос". - сообщили в региональном штабе политика.

1 ноября Навальный сообщил о подготовке иска к президенту. Политик обвиняет Путина и его помощников в том, что именно по их указаниям мэрии городов отказываются согласовывать встречи кандидата со своими сторонниками, организуемые в формате митингов. "В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы, - заверил политик. - Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать".

"Да-да, мы знаем все про российские суды, но нам важно действовать строго по закону, - добавил Навальный. - И, если хотите, в лоб. Мы же знаем с вами, кто запрещает эти встречи? Знаем. Вот на него в суд и подаем".

Сейчас, заметил кандидат в президенты, проведение митингов-встреч стало невозможным. "Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные", - пояснил он.

При этом, добавил Навальный, "не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний". "И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании, - подчеркнул кандидат. - Никак он не хочет расстаться с комфортной для него мыслью о своих 86 процентах. На самом деле нет у него никакой поддержки в регионах - есть только мыльный пузырь ТВ".

Что касается встреч с избирателями, добавил политик, то теперь они будут проводиться "на частной земле и в частных помещениях". Таким образом недавно была проведена встреча в Тамбове, заметил политик. В этой связи он призвал "честных и неробких людей", владеющих "складами, ангарами, торгцентрами, кинотеатрами и т. д." вместимостью больше 1000 человек, сдавать эти помещения в аренду своим избирательным штабам для организации собраний.

В среду Тверской райсуд Москвы отказался принимать иск Навального к рассмотрению. "В принятии административного искового заявления отказано, поскольку оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца", - сказала пресс-секретарь суда.

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18.11.2017
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