Реклама

В ночь на субботу в Ижевске полицейские "изъяли" грузовик с оборудованием для встречи с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на странице регионального штаба политика.

На место прибыли шесть нарядов полиции. Как"Всех, кто был на площадке и готовил встречу Навального с жителями в Ижевске задержали и везут в отдел полиции. Среди них координатор штаба Сергей Урбан, юрист штаба Ильдар Закиров и региональный менеджер Eкатерина Мартышева", - сообщили в штабе около 2 часов ночи по менстному времени (1 час мск). Позже всех, кроме подрядчика, предоставившего оборудование, отпустили.

Активисты продолжили подготовку к встрече. "Уже монтируем сцену. Новую. - написали активисты. - За нами, конечно, неусыпно следят из полицейской машины, припаркованной у площадки. А мы тем временем спокойно работаем".

"Какие же трусливые омерзительные жулики сидят у власти в Удмуртии. У них дом рухнул, а они невиданные полицейские силы бросили на борьбу с моим митингом-встречей. Делом бы занялись", - прокомментировал ситуацию Навальный. Он уже приехал в Ижевск. Встреча должна начаться в 14:00 (13:00 мск).

Встреча должна пройти на территории одного из домов в Ижевске. На собрании собственников квартир жильцы решили сдать в аренду на 11 ноября придомовую территорию для проведения мероприятия. Инициатора собрания Михаила Назарова вызвали на беседу к замглавы МВД республики. "В 6:00 по квартирам пошли сотрудники полиции: "работают" с жильцами. На «объекте» в круглосуточном режиме выставлен наблюдательный пост полиции". - сообщили в пятницу в штабе Навального. Кроме того, председателю ТСЖ уведомили о проведении внеплановой проверки. "Жилищная инспекция внезапно очень обеспокоилась состоянием фасада дома. Говорят, могут и аварийную ситуацию объявить с последующим срочным расселением жильцов", - отметили в штабе.

1 ноября Навальный сообщил о подготовке иска к президенту. Политик обвиняет Путина и его помощников в том, что именно по их указаниям мэрии городов отказываются согласовывать встречи кандидата со своими сторонниками, организуемые в формате митингов. "В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы, - заверил политик. - Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать".

"Да-да, мы знаем все про российские суды, но нам важно действовать строго по закону, - добавил Навальный. - И, если хотите, в лоб. Мы же знаем с вами, кто запрещает эти встречи? Знаем. Вот на него в суд и подаем".

Сейчас, заметил кандидат в президенты, проведение митингов-встреч стало невозможным. "Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные", - пояснил он.

При этом, добавил Навальный, "не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний". "И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании, - подчеркнул кандидат. - Никак он не хочет расстаться с комфортной для него мыслью о своих 86 процентах. На самом деле нет у него никакой поддержки в регионах - есть только мыльный пузырь ТВ".

Что касается встреч с избирателями, добавил политик, то теперь они будут проводиться "на частной земле и в частных помещениях". Таким образом недавно была проведена встреча в Тамбове, заметил политик. В этой связи он призвал "честных и неробких людей", владеющих "складами, ангарами, торгцентрами, кинотеатрами и т. д." вместимостью больше 1000 человек, сдавать эти помещения в аренду своим избирательным штабам для организации собраний.

В среду Тверской райсуд Москвы отказался принимать иск Навального к рассмотрению. "В принятии административного искового заявления отказано, поскольку оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца", - сказала пресс-секретарь суда.