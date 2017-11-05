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новость Тамбов: активист штаба Навального Сливин держит сухую голодовку под арестом

05.11.2017
Игорь Сливин. Фото с ФБ-страницы Екатерины Мошонкиной
Игорь Сливин. Фото с ФБ-страницы Екатерины Мошонкиной
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Активист тамбовского штаба Алексея Навального Игорь Сливин, 2 ноября получивший 20 суток административного ареста, держит в спецприемнике сухую голодовку. Об этом в субботу сообщила на своей ФБ-странице коллега Сливина по штабу Екатерина Мошонкина.

Координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова, арестованная днем раньше Сливина на семь суток, также держит голодовку, но не отказывается от воды.

Сливин был задержан утром 2 ноября при выходе из дома. Судья объявил его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за раздачу агитационных листовок, которую активист вел тремя месяцами раньше, 2 августа. По дороге в спецприемник Сливина завезли еще на один суд и оштрафовали на 300 тысяч рублей - как передает ОВД-Инфо, за раздачу 16 сентября газет "с использованием майки с символикой "Навальный 20!8" и красными воздушными шарами".

Адвокат готовит апелляционную жалобу на арест активиста.

Кроме Сливина 2 ноября были арестованы помощник координатора штаба Навального Леонид Ярыгин и волонтер Маргарита Зайцева. Им дали соответственно 25 и 5 суток. Ярыгину, как и Сливину, вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП. Протокол на него сфабриковали за организацию встречи с Навальным, которая прошла в Тамбове 29 октября.

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05.11.2017
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