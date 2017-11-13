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Краснооктябрьский райсуд Волгограда арестовал Алексея Волкова, координатора местного штаба Алексея Навального, на 15 суток, за то что встреча с кандидатом в президенты, прошедшая в городе 10 ноября, завершилась на 35 минут позже срока, согласованного мэрией. Об этом сообщил в своем твиттере сам активист.

Привлекаемого объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Как передавало ОВД-Инфо, Волков был задержан во время мероприятия оперативниками угрозыска. В тот же вечер, однако, его отпустили.

Утром в понедельник оппозиционер явился в городской ОП-2 для дачи объяснений по поводу акции. Туда же прибыли чиновники мэрии. На активиста сфабриковали административное дело. "Капитан диктует девушке (старший лейтенант), как правильно составлять протокол, - писал Волков. - Сотрудники администрации дают показания в соседнем кабинете".

Затем активиста в сопровождении полиции отправили в суд.

Весной СКР возбудил против Волкова дело по части 3 статьи 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России), предусматривающей до года исправработ. Поводом стала публикация 20 марта в ВК-группе "Команда Навального | Волгоград" изображение монумента "Родина-мать" с рукой и лицом, выкрашенными в зеленый цвет. Этим фото было проиллюстрировано объявлении о скором открытии штаба Навального в Волгограде. Публикацию, как утверждалось, сделал некий волонтер, после того как ранее в тот же день преступник облил Навального зеленкой перед открытием штаба в Барнауле.

Путинисты фактически сразу устроили скандал, обвинив оппозиционеров в глумлении. Модераторы ВК-группы, по их словам, удалили изображение "в течение примерно часа". 23 марта сторонники Навального выступили с извинениями перед всеми, кто почувствовал себя оскорбленным.

Между тем 12 мая у Волкова и по другим адресам прошли обыски. Активист первоначально проходил по делу свидетелем. Однако 20 июля старший следователь отдела СКР по Центральному району Волгограда старший лейтенант юстиции А. Игнатов перевел Волкова в статус подозреваемого. Тогда же у активиста была взята подписка о невыезде.

В августе меру пресечения Волкову ужесточили, отправив его под домашний арест по месту прописки в Петербурге. Тем не менее в конце сентября оппозиционера освободили - вновь под подписку.

От дачи показаний на следствии Волков отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Дело дошло до суда. Однако 23 октября Волгоградский облсуд вернул материалы в прокуратуру, потребовав ужесточить активисту обвинение, переквалифицировав дело на пункт "б" части 2 статьи 244 УК (надругательство над архитектурным сооружением, посвященным борьбе с фашизмом). По такому обвинению кодекс предусматривает до пяти лет колонии.

Основанием судейская коллегия назвала показания одной из свидетелей обвинения - заведующей экспедиционно-выставочным отделом музея "Сталинградская битва" Светланы Аргасцевой. В показаниях Аргасцевой, так же как и в подготовленной ею от имени музея справке, говорится, что монумент "Родина-мать" находится в "месте захоронения участников борьбы с фашизмом".

При этом прокурор против возвращения дела для переквалификации возражал.