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Судья Привокзального райсуда Тулы Светлана Афонина арестовала на восемь суток Николая Миронова, волонтера местного штаба Алексея Навального, за одиночный пикет против политических репрессий, сообщается в твиттере штаба. Активиста задержали и осудили накануне.

Миронов признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Слушания по делу продлились пять часов. На процессе полицейские сказали, что заранее знали, кого и куда идут задерживать.

Как уточняет ОВД-Инфо, волонтер стоял возле местного памятника жертвам сталинского террора с плакатом "Нет политическим репрессиям". Сначала к Миронову подошли двое провокаторов, а затем сотрудники ЦПЭ, которые вызвали наряд патрульно-постовой службы. Провокаторов задержали, но затем почти сразу же отпустили. Миронова доставили в отдел полиции "Привокзальный", а потом в суд.

По словам координатора тульского штаба Навального Дмитрия Николаева, работники ЦПЭ снимали пикетчика на видео и, судя по материалам дела, передали информацию об акции в городскую администрацию, что и стало причиной задержания.

Провокаторов допрашивать в суде не стали.

Накануне в Москве около станции метро "Улица 1905 года" полиция задержала координатора столичного штаба Навального Николая Ляскина, заместителя координатора Виталия Серуканова и юриста штаба Дмитрия Волова. Позже на том же месте были задержаны пятеро волонтеров. Всех задержанных доставили в отдел полиции "Пресненский", откуда отпустили без протоколов. Московский штаб Навального в минувшее воскресенье проводил день мобилизации волонтеров на уличную агитацию.