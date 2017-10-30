О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265185.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265185.html
Также: Право, Акции протеста, Регионы, Общество, Политика, Россия, Политзеки | Персоны: Алексей Навальный, Николай Ляскин

новость Не нет, а да

В Туле волонтера Навального арестовали на восемь суток за пикет против репрессий
30.10.2017
Николай Миронов. Фото из твиттера штаба Алексея Навального в Туле
Николай Миронов. Фото из твиттера штаба Алексея Навального в Туле
Реклама

Судья Привокзального райсуда Тулы Светлана Афонина арестовала на восемь суток Николая Миронова, волонтера местного штаба Алексея Навального, за одиночный пикет против политических репрессий, сообщается в твиттере штаба. Активиста задержали и осудили накануне.

Миронов признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Слушания по делу продлились пять часов. На процессе полицейские сказали, что заранее знали, кого и куда идут задерживать.

Как уточняет ОВД-Инфо, волонтер стоял возле местного памятника жертвам сталинского террора с плакатом "Нет политическим репрессиям". Сначала к Миронову подошли двое провокаторов, а затем сотрудники ЦПЭ, которые вызвали наряд патрульно-постовой службы. Провокаторов задержали, но затем почти сразу же отпустили. Миронова доставили в отдел полиции "Привокзальный", а потом в суд.

По словам координатора тульского штаба Навального Дмитрия Николаева, работники ЦПЭ снимали пикетчика на видео и, судя по материалам дела, передали информацию об акции в городскую администрацию, что и стало причиной задержания.

Провокаторов допрашивать в суде не стали.

Накануне в Москве около станции метро "Улица 1905 года" полиция задержала координатора столичного штаба Навального Николая Ляскина, заместителя координатора Виталия Серуканова и юриста штаба Дмитрия Волова. Позже на том же месте были задержаны пятеро волонтеров. Всех задержанных доставили в отдел полиции "Пресненский", откуда отпустили без протоколов. Московский штаб Навального в минувшее воскресенье проводил день мобилизации волонтеров на уличную агитацию.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.10.2017
статья Статьи по теме
Протест на Тверской 07.10.2017. Фото Д.Борко/Грани.Ру

День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
Участница акции на Тверской. Кадр Грани-ТВ

Его низводить молодым

08.10.2017

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.
новость Новости по теме
22.10.2017 Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста →
13.10.2017 Суд в Тамбове арестовал на 15 суток волонтера штаба Навального в за пост в соцсети →
10.10.2017 В Петербурге участники акции на Дворцовой арестованы на сроки от 3 до 17 суток →
10.10.2017 В Москве активист Ряднов получил 20 суток за протест на Манежной →
09.10.2017 Новые протесты в Москве и Петербурге: десятки задержанных →
08.10.2017 В Москве на Манежной задержаны девять человек →
08.10.2017 В Петербурге после акции 7 октября открыто уголовное дело →
07.10.2017 Акция в поддержку Навального в Москве закончилась без массовых задержаний →
06.10.2017 Волкова вновь арестовали на 20 суток за призыв к акции 7 октября →
05.10.2017 Решение о 20-суточном аресте Леонида Волкова отменено →
03.10.2017 Арестованный на 20 суток Волков объявил голодовку →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама


Выбор читателей
статья Жаль слушателей "Эха"
новость Диссиденты против "Стены скорби"
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
статья Журналисты на ножах
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Кандидат "против Ксении"
383
РЕКЛАМА
новость ЛНР: сроки за лояльность Украине
Владислав Овчаренко (слева) и Артем Ахмеров. Кадры видео "МГБ ЛНР"
новость Соловьев: "Эхо" меня травит
Владимир Соловьев. Кадр "России-1"
новость Мюллер начинает сажать
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Митинг противников Пучдемона
Барселона: демонстрация против отделения Каталонии. Фото: @JavierMaroto
новость Остановить травлю
На Конгрессе интеллигенции в Москве. Кадр "Граней"
новость Разорение на блокировках
Пикет Сергея Кривова против интернет-цензуры. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Мятеж богомерзких народов
383
новость Интерпол игнорирует Россию
Логотип Интерпола
статья Матильда в Октябре
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Крым: дело об оплеванном снайпере
Шевкет Раззаков. Фото с личной ОК-страницы
новость Шпицберген: обломки Ми-8 на дне
Баренцбург. Фото: Википедия
статья Лидеры Меджлиса и узники Сиона
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Грязные деньги Манафорта
Пол Манафорт. Кадр CNN
новость Где лежат путинские миллиарды
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Президент и актриса
383
новость Ларина уедет из-за Соловьева
Ксения Ларина. Фото с личной ФБ-страницы