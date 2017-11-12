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новость В Сочи подвергся нападению координатор штаба Навального Зыков

12.11.2017
Константин Зыков после нападения. Фото с ФБ-страницы Александра Попкова
Константин Зыков после нападения. Фото с ФБ-страницы Александра Попкова
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В Сочи в субботу вечером подвергся нападению Константин Зыков, координатор городского штаба Алексея Навального. Об этом тогда же сообщил на своей ФБ-странице адвокат Александр Попков.

Неизвестный преступник подошел к активисту сзади на улице, схватил за плечо, дважды ударил в лицо и убежал.

Кроме того, на машине Зыкова разрезали покрышки.

"Аресты и задержания не помогают никак - решили насилием запугивать", - заключил Попков.

В полиции, рассказал "Кавказскому узлу" сам пострадавший, у него почти два часа отказывались принимать заявление. "Они даже не хотели говорить со мной - закрыли окно дежурной части и делали вид, что меня не замечают", - заметил активист. В талоне-уведомлении, который в итоге выдали Зыкову, фамилия дежурного, принявшего заявление, указана не была.

На машину, припаркованную недалеко от штаба Навального, добавил активист, напали, как раз когда он находился в отделе полиции.

В прошлом месяце Зыков отбыл 10-суточный административный арест по обвинению в "призыве к проведению несанкционированных акций 7 октября". Активиста задержали 5 октября в штабе Навального; решение вынес на другой день Центральный райсуд Сочи.

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12.11.2017
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