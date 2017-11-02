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Координатор штаба Алексея Навального в Тамбове Диана Рудакова, отбывающая семисуточный административный арест, объявила голодовку. Об этом сообщается в группе штаба во "ВКонтакте".

1 ноября Рудакову задержали. На нее составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) за акцию 7 октября. В этот день в городе не было массовой акции, активисты вышли на одиночные пикеты. Советский райсуд арестовал Рудакову на семь суток.

"Я не знаю, как комментировать весь бред, что творился на суде, - написала активистка перед отправкой в спецприемник. - Объяснить, что я не сделала ничего противозаконного, невозможно. Понимаю, мой арест - ответ на успешную встречу Алексея (Навального) со сторонниками. Как бы то ни было, штаб будет продолжать работу, пока я нахожусь в вынужденном отпуске. Не сдавайтесь и помните: правда на нашей стороне!"

В четверг тот же суд арестовал помощников координатора тамбовского штаба Леонида Ярыгина на 25 суток и Игоря Сливина на 20 суток. Им вменили часть 8 статьи 20.2 (повторное нарушение правил проведения митингов) за встречу с Навальным, которая прошла 29 октября. Волонтер Маргарита Зайцева получила пять суток ареста.

При этом Сливина с дороги в спецприемник вернули в суд. "В начале октября на координатора штаба и Игоря Сливина было возбуждено административное дело за "незаконную" раздачу газет. Диана в прошлый раз подучила штраф в размере 20 тысяч, а дело Игоря отправили на доработку. Сейчас активиста должны снова судить по этому делу, но он уже подал ходатайство о переносе заседания на завтра", - сообщили в штабе.