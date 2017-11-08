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В Тамбове из спецприемника госпитализирован Игорь Сливин, волонтер регионального штаба Алексея Навального, сообщается на ВК-станице штаба. Он шестой день держит сухую голодовку, протестуя против 20-суточного ареста и штрафа.

"Игорь ничего не ел и не пил в течение пяти дней. За это время активист похудел на 10 килограммов. Сегодня его состояние ухудшилось, и активиста увезли в больницу. Игорь находится в инфекционном отделении", - говорится в сообщении.

"Я политический заключенный. Меня арестовали на 20 суток за законную раздачу газет, - цитируют в штабе переданное Сливиным обращение. - Поздно вечером у меня был еще один суд, но уже по другому эпизоду. Судья с готовым решением вышел ко мне и присудил 300 тысяч штрафа. Все доказательства моей невинности он игнорировал. Из-за подобного произвола я объявил сухую голодовку. Я знаю, правда на моей стороне. Не хочу жить в стране, где закон - пустой звук. Своей голодовкой я показал, что есть еще люди, готовые бороться с произволом власти".

Координатор штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова, арестованная днем раньше Сливина на семь суток, также держала голодовку, но не отказывалась от воды. "У меня все хорошо. Голодаю потихоньку. Пока я здесь нахожусь, на меня составили два протокола, один из которых по 19.3 КоАП (неповиновение законномку требованию полицейского. - Ред.), оттого что отказалась от дактилоскопии", - написала Рудакова в понедельник. В среду заканчивается срок ее ареста.

Утром 2 ноября Сливин был задержан при выходе из дома. Судья объявил его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за раздачу агитационных листовок, которую активист вел тремя месяцами раньше, 2 августа. По дороге в спецприемник Сливина завезли еще на один суд и оштрафовали на 300 тысяч рублей за раздачу 16 сентября газет "с использованием майки с символикой "Навальный 20!8" и красными воздушными шарами". после этого Сливин объявил голодовку.

2 ноября кроме Сливина были арестованы помощник координатора штаба Навального Леонид Ярыгин и волонтер Маргарита Зайцева. Им дали соответственно 25 и 5 суток. Ярыгину, как и Сливину, вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП. Протокол на него сфабриковали за организацию встречи с Навальным, которая прошла в Тамбове 29 октября.