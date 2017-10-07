7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно ( ВИДЕО ), большая группа активистов решила остаться на ночь у Кремля. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы.

В Москве у Госдумы после обеда начались задержания прохожих. Схвачены по меньшей мере 14 человек, половина из которых несовершеннолетние. На Манежной также задерживали. В частности, схвачен координатор Ассоциации народного сопротивления, бывший политзек Михаил Пулин. Его местонахождение неизвестно. Между тем несовершеннолетние, доставленные после полудня в ОП "Аэропорт", избиты; девушку увезла скорая. Дальше →

В Москве на Манежной днем в воскресенье омоновцы с применением силы задержали девять человек, в том числе двух несовершеннолетних. Граждане находились на площади без какой-либо агитации. Задержанные доставлены в ОП "Аэропорт". Одна из них - Алина Мартинович - попала к силовикам уже второй раз за день. Первый раз ее схватили рано утром, но вскоре освободили после "профилактической беседы". Дальше →

Полиция разогнала акцию на Манежной. От активистов потребовали убрать матрасы и еду, их вытолкали к метро. Около 10 человек были задержаны, их отпустили из ОВД без составления протоколов.

На Манежной площади в Москве остаются около 70 человек, сообщает корреспондент "Граней". Они собираются остаться на ночь.

В Петербурге протестующие пришли на Дворцовую площадь. Они "поздравили" Путина с юбилеем. Демонстранты поют песни. В руках одной из активисток плакат "Мы не боимся". Митингующим привезли горячий чай. Полиция протестующим не препятствует. Поздравили Путина с днём рождения. pic.twitter.com/TVHiZU6RnY — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

В Петербурге омоновцы покинули Площадь Восстания. Между тем несколько сотен протестующих начали новое шествие. Они идут в сторону Дворцовой площади. Голоса у всех сорваны. Но идут вперед. pic.twitter.com/ngTDRjdKZ6 — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

По уточненным данным, всего в 26 городах России задержан как минимум 271 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Подтверждено задержание 62 человек в Петербурге, 57 - в Ярославле, 21 - в Краснодаре, 20 - в Липецке. Также есть задержанные в Калининграде, Краснодаре, Москве, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Якутске. Одного из задержанных в Краснодаре уже арестовали на трое суток. Всех отпустили в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске. В Петербурге задержанных начали отпускать из отделов полиции. На некоторых составлены протоколы о нарушении правил дорожного движения. На задержанного Албурова полицейские составили протокол по части 1 статьи 20.2 и вынесли постановление о штрафе в 500 рублей. При этом в документе указано, что он матерился, не реагировал на просьбы вести себя прилично и прекратить хулиганские действия.

Ленинский райсуд Краснодара арестовал на трое суток координатора региональной "Открытой России" Яну Антонову и активиста Экологической вахты по Северному Кавказу Павла Суганеева по обвинению в организации несогласованного митинга (статья 20.2 КоАП). В действительности к подготовке краснодарской акции 7 октября ни та ни другой отношения не имели - оппозиционеров задержали утром в субботу, когда они вывешивали на Тургеневском мосту баннер с фотографией Путина и подписью "Я уйду, и кризис закончится". У Антоновой 10-летний сын, и по закону отправлять ее под арест судья права не имел. 21 июня Антонова была оштрафована на 15 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности "нежелательной" организации).

В Москве на Манежной площади группа кавказцев попыталась спровоцировать конфликт с протестующими, сообщает "Открытая Россия". Назревающую драку пресекли полицейские. Полиция попыталась пресечь конфликт в между сторонниками Навального и кавказцами pic.twitter.com/SPeSwCkeOr — Открытая Россия (@openrussia_org) 7 октября 2017 г.

Избитая полицейскими участница акции в Петербурге Марина Букина сообщила "Новой газете" подробности происшедшего. "Я стояла спиной к полицейским машинам, когда меня совершенно неожиданно схватили за рюкзак и повалили. После этого понесли и затолкали в "газель". И вслед за мной занесли знакомого мне журналиста - Давида Френкеля. Его стали заталкивать головой под сидение, ломать ноги. Я вступилась за него - начала кричать, и меня ударили по голове. Росгвардеец. Дубинкой, - рассказала Букина. - Сразу же потекла кровь. Была какая-то суета: я просила вызвать мне скорую, никто не вызывал; куда-то ехали, заворачивали. Парни, которые были со мной, помогали, чем могли. Потом всех выгрузили, отпустили журналистов, а меня из этой «газели» перевели вместе с другими задержанными в автобус. Я уже, естественно, ничего видеть не могла: кровь заливала глаза. Не очень хорошо помню, что происходило вокруг". У Букиной рассеченная рана размером 7 см. В сопровождении сотрудницы полиции ее на скорой помощи доставили в больницу.

В Петербурге на демонстрантов напали провокаторы. "Еще задержания. Была драка. Пьяные напали на митингующих. Полиция ничего не делала. Вмешалась через несколько минут", - сообщил Арсений Веснин. Ещё задержания. Была драка. Пьяные напали на митингующих. Полиция ничего не делала. Вмешалась через несколько минут. pic.twitter.com/u6SkVgw4Da — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

В Калининграде участники акции протеста, которая проходила на площади Победы, пришли к отделу полиции. Там находятся задержанные еще до начала акции сотрудник штаба Олег Алексеев и заявитель пикета Андрей Степаненко.

В Петербурге на Площади Восстания находятся несколько сот протестующих. На площадь стянуто множество сотрудников Росгвардии. При этом штаб Навального заявил о завершении петербургской акции. "Петербуржцы, кто сегодня принял участие в акции, - вы настоящие граждане с большой буквы. Спасибо вам!", - говорится в сообщении. Представители штаба уговаривают находящихся на площади разойтись. По кругу ходят. Менты, протестующие. Сотни человек, площадь восстания. pic.twitter.com/jbXAudvVoz — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

В Мурманске на площади Пяти углов задержаны три участника акции, в том числе координатор местного штаба Виолетта Грудина. В полиции на нее составили протокол по части 1 стати 20.2 КоАП. Администрация Мурманска отказала организаторам в согласовании акций в пяти различных районах города.

В Москве на Манежной площади остаются около 300 человек. Они собираются остаться там на ночь. При этом сотрудники штаба Навального уговаривают людей разойтись. "Продуктивнее пойти в штаб и начать работать", - сказал представитель штаба.

В Москве задержан Ян Кулешов, водитель автомобиля, которая ездила по Тверской с транслируемыми по громкоговорителю аудиозаписями выступлений Навального, сообщает "ОВД-Инфо". "Я выехал на Тверскую. Ехал медленно с агитацией на кузове и с записью Навального на полную громкость. Меня остановили ГИБДД, вызвали полицию. Полиция грубо запихнула меня в автозак, но я их успокоил. И они предложили мне самому на своей машине проехать к ОВД. Где-то в четыре написали протокол о доставлении", - рассказал Кулешов. Он до сих пор находится в отделе полиции "Тверской". По словам задержанного, полиция собирается досматривать его машину. "Там нет ничего запрещенного, но, боюсь, могут что-то подкинуть",- отметил Кулешов.

В Петербурге задержаны около ста человек, сообщает "Новая газета". Одной из участниц акции полицейские разбили голову. Часть протестующих ушла с Литейного проспекта и параллельными улицами дошла до Площади Восстания. Там тоже проходят задержания.

В Петербурге задержали главу отдела расследований ФБК Георгия Албурова. "Подошли какие-то алкоголики, попросили закурить. Мы прошли мимо, подбежали менты и теперь везут в ОВД для установления личности, - написал он в твиттере. - Задержали за то, что я якобы матерился. Это, разумеется, не так. Со мной едут два свидетеля".

В Петербурге проходят массовые задержания. Полиция действует жестко. Среди задержанных - активист Ильдар Дадин. Одной из участниц акции полицейские разбили голову. Полиция разбила женщине голову во время задержания. Видео: Varlamov News pic.twitter.com/mxY1AoIcF0 — Открытая Россия (@openrussia_org) 7 октября 2017 г.

В Петербурге начались задержания. Цепь сотрудников Росгвардии перекрыла Литейный проспект, по которому шли протестующие. Жестоко pic.twitter.com/vFPA2R1OYR — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

В Москве протестующие собрались на Манежной площади, сообщает Денис Стяжкин‏. Собравшиеся скандируют "Мы не уйдем" и "Свободу Навальному". Полиция перекрыла все входы на Красную площадь и Александровский сад.

Участники акции протеста в Петербурге двинулись с Марсова поля в cторону площади Восстания. Протестующие перекрыли Садовую улицу. pic.twitter.com/dJVMSHa4jf — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

На Марсовом поле собралось уже больше тысячи человек. Навальному свободу. pic.twitter.com/PpyAHatMWd — Арсений Веснин (@ars_ves) 7 октября 2017 г.

Участники акции на Марсовом поле начали скандировать "Путин - вор", "Вове - трибунал" и "Свободу Навальному".

В Петербурге на Марсовом поле полиция в мегафон предупреждает, что акция не согласована и в"в случае нарушения общественного порядка" последуют задержания. Пришедшим на акцию также раздают бесплатные билеты на фильм "Крым", просмотр которого пройдет в кинотеатре "Родина" в 18:30. На обратной стороне листовки - обращение вице-губернатора Петербурга Константина Серова. Чиновник пишет, что митинг не согласован и угрожает задержаниями.

Несмотря на заявление штаба Навального об окончании акции в Москве, часть ее участников не расходится. Большая группа протестующих идет по Тверской к зданию Госдумы, скандируя "Долой царя!" Участники московской акции направляются к Госдумеhttps://t.co/1Ix8YjyJu3 pic.twitter.com/pUHkSk0Urq — Открытая Россия (@openrussia_org) 7 октября 2017 г.

В Петербурге на Марсовом поле начали собираться участники акции. Один из них пришел в маске Путина. Собравшиеся фотографируют "именинника".

Единственного задержанного на акции в Москве, Керима Эбуталыбова, отпустили из полиции без составления протокола. Эбуталыбова задержали за раздачу листовок в самом начале акции и отвезли в отдел полиции "Тверской".

Приложение "Красная кнопка", предназначенное для оповещения правозащитников о незаконных задержаниях, подверглось DDoS-атаке. "Неизвестные злоумышленники пытаются максимально нагрузить сервис, чтобы тот не справился с нагрузкой. Личные данные пользователей в безопасности", - сообщил создатель приложения Александр Литреев.

В Калининграде перестали выходить на связь сотрудник штаба Олег Алексеев и заявитель пикета Андрей Степаненко, сообщает "Команда Навального". Пикет в городе состоится в 18:00 на площади Победы.

Стало известно имя избитого якутской полицией демонстранта, сообщает "Новая газета". Это Вадим Васильев, студент факультета информатики Северо-Восточного Федерального университета. Ему сломали нос и выбили зубы. Несмотря на то что Васильеву нужна экстренная медицинская помощь, его уже пять часов удерживают в отделе полиции, связи с ним нет.

Штаб Навального объявил об окончании акции в Москве. "Акция в Москве завершена! На очереди Петербург! Марсово Поле, 18:00", - говорится в сообщении. Тем не менее по центральным улицам столицы продолжаются прогулки протестующих.

В Петербурге вход на Дворцовую площадь через арку Главного штаба перекрыли машинами и кубом с цитатами Владимира Путина и главы СКР Александра Бастрыкина. До этого в штабе Навального сообщили, что неизвестные раздают у станций метро фальшивые листовки с указанием нового места проведения акции - на Троицкой площади, а не на Марсовом поле. В штабе подчеркнули, что место проведения акции не изменялось.

В Москве на Тверской мужчина припарковал автомобиль с громкоговорителем и включил аудиозапись обращения Навального. Полицейские задержали водителя. Однако спустя несколько минут мужчину вывели из автозака на улицу. "С ним двое полицейских. Хотят эвакуировать машину", - сообщает Александр Ерофеев‏.

В Петербурге задержаны волонтеры штаба Навального Александр Козлов и Егор Рябченко. Полицейские схватили активистов, когда они переносили агитационные шары.

Полиция пока не задерживает участников московской акции. "Пропусти, пропусти!"



ОМОН расступился перед митингующими на Тверской https://t.co/BSddpN1CGS pic.twitter.com/sXfqxxI4Nc — Телеканал Дождь (@tvrain) 7 октября 2017 г.

В Москве демонстранты разделились, после того как полиция не пустила их на Манежную. Часть возвращается к Пушкинской, часть идет по Большой Дмитровке. Как утверждает московский главк МВД, в акции участвуют 700 человек. pic.twitter.com/69kdfa2Fyi — Грани.Ру (@GraniTweet) 7 октября 2017 г.

В Петербурге на Дворцовой площади собрались прокремлевские байкеры из клуба "Ночные волки". Там проходит закрытие мотосезона. Мероприятие продлили до вечера, сообщает "Новая газета".

В Екатеринбурге полицейские избили участника акции, он потерял сознание. Мужчину отнесли в автозак и уехали. В Екатеринбурге полицейские избили мужчину. Он без сознания. Его отнесли в автозак и уехалиhttps://t.co/0nqCPUwpGO pic.twitter.com/cYGUA0Ohbe — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 7 октября 2017 г. Всего в Екатеринбурге задержали более 30 участников акции. Протестующие идут к отделу полиции, куда должны доставить задержанных.

В Москве Росгвардия перекрыла конец Тверской улицы. Протестующих не пропускают к Манежной площади.

Участники прогулки по Тверской - не менее двух тысяч человек - идут в сторону Кремля.

На Пушкинской площади в Москве полицейские в мегафон требуют сойти с парапета и "не мешать проходу граждан". На площадь пришли провокаторы из SERB, в том числе Александр Петрунько. По его доносу участник акции 26 марта Юрий Кулий получил реальный срок. Он же плеснул в глаза Навальному зеленкой.

В Москве задержан первый участник акции, сообщает Татьяна Фельгенгауэр. Имя задержанного и причины пока неизвестны.

По подсчетам ОВД-Инфо, к началу московской акции в регионах задержано не менее 40 человек.

На площади Труда в Екатеринбурге задержано уже более 10 участников акции начальника местного штаба Навального Виктора Бармина. На площадь пришел мэр города Евгений Ройзман. В акции участвуют несколько сотен человек.

В Москве на Пушкинской площади собираются участники акции. Полиция через мегафоны просит разойтись и "не мешать проходу граждан". У здания "Известий" припаркованы полицейские автомобили и автозаки.

В Саратове задержаны волонтёры Влад Букин и Олег Кармазин. "Они надули шары, вышли на улицу Московская. К ним подошли сотрудники полиции. Ведут в Волжский РОВД", - сообщают в местном штабе Навального. Акция в Саратов е должна начаться в 16:00 на площади Чернышевского. "Администрация не дала ответа в установленный законом срок, а значит, мероприятие согласовано", - отметили в штабе.

В Новосибирске городские власти согласовали проведение акции на окраине города. Однако ее участники собрались в центре города. В акции принимают участие несколько сот человек. "У нас тут музыка, солнце и приятные люди. Скандируют "Путин вор" и "Свободу Навальному", - пишет Сергей Бойко. О задержаниях не сообщается.

В Ижевске в акции на Центральной площади приняли участие несколько десятков человек. Как минимум пятерых активистов задержали, но участники акции не расходятся.

В Самаре активисты собираются у отдела полиции №1, куда доставили задержанных на площади Кирова Сергея Пронюшкина и еще четверых участников акции, сообщается в . Среди задержанных - пожилая женщина, развернувшая на акции плакат. "Если нас будет 20, скорее всего, они попытаются нас разогнать. Но если нас будет 100 или 200, они снова запрутся в отделении, начнут судорожно оформлять бумажки и, в конце концов, отпустят ребят", - говорится в сообщении на странице регионального штаба. Пришли в РОВД #Самара #ЗаНавального pic.twitter.com/SnoMUA7HLz — BeiZero (@BeiZero) 7 октября 2017 г. По пути на митинг были также задержаны организаторы акции Егор Алашеев, Евгений Трубченко и Александр Александров. Трубченко смог дозвониться жене из городского управления МВД. После этого его телефон был отключен.

В Петербурге доставлен в полицию координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Его задержали сотрудники ДПС рядом с местом, где он собирался проводить семинар. "Полиция ничего умнее не придумала чем повезти меня проверять на состояние наркотического опьянения", - написал Пивоваров.

Участники движения "Протестная Москва" принесли к зданию администрации президента коробки, стилизованные под подарочные, с надписями "Суд", "Импичмент", "Настоящие выборы", "Сменяемость власти" и "Люстрация", сообщает "Открытая Россия"

В Петербурге на огороженном из-за "работ по благоустройству" Марсовом поле участники арт-группы "Родина" установили объекты в виде мухоморов. "Группа "Родина" также решила внести свою скромную лепту в дело благоустройства. Когда ни реконструкторы, ни деконструкторы уже не могут помочь, приходят коммунальщики. Ударим ЖЭК-артом по политическому активизму!" - говорится на странице группы. Ночью повешенное на ограждение объявление о благоустройстве заменили. "Проводится комплекс работ по недопущению волеизъявления народа. Работы проводит закрытая мафиозная группировка "Полтавченко и партнеры", - говорится в новом объявлении.

Координатора пермского штаба Максима Жилина задержали сотрудники Центра "Э". Активиста доставили в отдел полиции и составили протокол по статье 20.2 КоАП. Силовики заблокировали двери и окна штаба. По словам полицейских, ониприехали задерживать сотрудниц Наталью Вавилову и Наталю Субботину, которые находятся внутри.

В Самаре организаторов и волонтеров акции задержали по дороге на митинг. "Женя Трубченко доставлен в городское МВД. Место нахождения организатора митинга Егора Алашеева неизвестно, связи нет", - сообщает активистка Катерина Герасимова. Она также опубликовала фото задержания пожилой женщины на площади Кирова. За несколько часов до начала акции городские власти поставили на площади баннер, извещающий, что митинг на этом месте не согласован. "Приглашение к участию в нем незаконно и является нарушением общественного порядка. Согласованным 7 щктября 2017 года является мероприятие в сквере имени Чехова". На другом баннере размещено предупреждение об административной ответственности за участие в несогласованной акции. Задержания в Самаре продолжаются. Начались первые задержания на акциях. В Самаре полиция уводит с площади людей



Видео: @BeiZero pic.twitter.com/GGU7bTWGxK — RTVI (@RTVi) 7 октября 2017 г.

В Петербурге полицейские задержали юриста штаба Навального Дениса Михайлова и волонтера Михаила Сосина, сообщает "ОВД-Инфо". Подробности и причины задержания пока неизвестны.

Акция в Тольятии прошла на площадке у железнодорожного вокзала в Автозаводском районе. В ней приняли участие несколько десятков человек. "Несмотря на дождь и непогоду, нас поддержали люди, вышли в выходной день на улицу, не испугались неудачного расположения согласованной площадки. Спасибо всем, кто пришел! Спасибо за ваш настрой и поддержку", - говорится на странице городского штаба.

"Нашего координатора Ивана Танского задержали, когда он выходил из дома. Формальная причина задержания неизвестна, неформальная предельно ясна: сорвать акцию", - сообщают в ставропольском штабе Навального.

В Кемерово акция проходит в сквере "Орбита", местном гайд-парке. "Мероприятие с предполагаемым количеством участников до 100 человек в гайд-парке не требует согласования", - отметили в местном штабе Навального. В сквере установлен агитационный куб и "открытый микрофон для всех желающих выступить". С утра местные коммунальщики проводят в сквере "уборочные работы", но проведению акции ни они, ни полиция не препятствуют.

В Комсомольске-на-Амуре акция проходит в формате прогулки, так как городские власти отклонили все три уведомления о проведении митинга. Активисты идут по улицам с шарами "Навальный 20!8". За ними следует автозак, но полиция пока не препятствует акции.

В Хабаровске у памятника партизанам проходит пикет. Акция была согласована, полиция не мешает ее проведению. Однако утром в региональный штаб пришли полицейские. Некий местный житель подал заявление о незаконном размещении на здании вывески "Навальный 20!8". Активисты написали в объяснении, что установка вывески была "согласована со всеми инстанциями". Свободу Алексею Навальному!#Хабаровск #ЗаНавального #Навальный2018 pic.twitter.com/XcyaUm8Uk2 — Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) 7 октября 2017 г.

В Улан-Удэ акция проходит в парке "Юбилейный". Там установлен агитационный куб. Участники акции стоят с плакатами "Владимир Путин. 65 лет, 18 лет у власти. Может, хватит?", "Улан-Удэ требует допустить Навального до выборов". Полицейские переписывают паспортные данные у пикетчиков, но проведению акции не препятствуют.

Ленинский районный суд Смоленска арестовал на 8 суток Андрея Волобуева, координатора регионального штаба Навального. Активиста объявили виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления) за анонсирование в соцсети акции 7 октября. "По закону наш пикет считается согласованным, но мэрия Смоленска думает иначе. Во избежание инцидентов с полицией штаб решил провести акцию формате прогулки", - сообщается на странице штаба. Прогулка начнется в 16:00 на улице Октябрьской Революции. Обращение Волобуева после ареста:

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП Мирослава Вальковича, координатора регионального штаба Навального. На заседание суда не пустили его сторонников, сославшись на нерабочее время. Акция в Краснодаре пройдет на Театральной площади, начало в 18:00.

На Марсовом поле накануне митинга ведутся работы по благоустройству. Территория огорожена забором и лентами, но сквозной проход посетителей разрешен.

Волонтеры штаба Навального проводят пикеты в метро и в центре Москвы, в том числе на Красной площади.

Фото: @Freeman4x

В Тольятти учителей и школьников заставляют провести 7 октября "массовые мероприятия". В других городах переносят занятия и проводят "профилактические уроки".

Леонид Волков, глава избирательного штаба Навального Мало им митингов - они теперь сами все делают для того, чтобы из митингов сделать райоты. Беспорядочные аресты, истерика, очередной раунд запугивания школьников, незаконные отказы в проведении пикетов и встреч - вот ничему жизнь не учит "методологов" из АП. Мало им митингов - они теперь сами все делают для того, чтобы из митингов сделать райоты. Беспорядочные аресты, истерика, очередной раунд запугивания школьников, незаконные отказы в проведении пикетов и встреч - вот ничему жизнь не учит "методологов" из АП. Ну и славно. Друзья, вы знаете что делать: Мирно требуйте дать Навальному вести его избирательную кампанию, любыми законными способами. Будьте спокойны, не поддавайтесь на провокации, берегите себя. Помните, что на нашей стороне правда и моральная правота. Требуйте политической конкуренции и допуска на выборы всех кандидатов. Требуйте, чтобы власть отказалась от языка арестов и провокаций и говорила на языке политических идей и образов будущего России. Добивайтесь этого всеми разумными и законными способами, онлайн и офлайн. Политика - это то, о чем говорят и думают люди. Политика - это когда побеждают идеи, а не дубинки. У нас есть идеи и ценности, а у них этого нет, поэтому мы сильнее. https://www.leonidvolkov.ru/p/238/

На YouTube-канале штаба Навального опубликованы видеообращения кинорежиссеров Андрея Звягинцева и Виталия Манского, музыканта Алексея Кортнева, актрисы Ирины Вилковой, научного журналиста Аси Казанцевой. Все они выступают за политическую конкуренцию, за допуск к выборам путинских оппонентов.

Андрей Звягинцев, кинорежиссер Президент Российской Федерации, как и любой другой президент любой другой страны, является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве можно вести речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного? Нет здесь никакого человеческого достоинства. Когда на твоих глазах вот так волюнтаристски, так бездарно, так отвратительно расправляются с оппонентом. Президент Российской Федерации, как и любой другой президент любой другой страны, является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве можно вести речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного? Нет здесь никакого человеческого достоинства. Когда на твоих глазах вот так волюнтаристски, так бездарно, так отвратительно расправляются с оппонентом. Я, возможно, даже не сторонник Навального. Возможно, я не приду на выборы и не буду голосовать, как я никогда в своей жизни не голосовал. Но наблюдать этот спектакль просто отвратительно. Такое ощущение, что тебя держат за дурака. И тем охранителям покоя нашего президента, которые верят свято в свои 86 процентов рейтинга: чего вы боитесь, открытой политической борьбы? Вам незачем ее бояться, и так финал предопределен. https://youtu.be/WffVMTsv-vs

В московском штабе Алексея Навального прошел обыск по делу о нападении на Николая Ляскина, главу штаба. Силовики изъяли агитматериалы, хранившиеся там. Обыски также прошли в штабах Навального в Воронеже и Калининграде. Несколько руководителей штабов арестованы. Между тем Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и оставил его под 20-суточным арестом. Дальше →

Глава Тверского муниципального округа Москвы требует соблюдения Конституции.