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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала активиста Никиту Ряднова, задержанного за выход в воскресенье на Манежную площадь, на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Об этом сообщила на своей ФБ-странице активистка Ирина Яценко.

Накануне Орехова вернула дело Ряднова в ОП "Аэропорт", указав на нарушения, допущенные полицейскими в бумагах. Активиста вернули в отдел, а утром вновь доставили в суд под конвоем.

Ряднова привезли с Манежной в "Аэропорт" вместе с восемью другими гражданами. Ни у него, ни у остальных не было никакой агитации. Тем не менее внезапно к ним подъехали два автобуса с омоновцами, которые без без объяснения причин и с применением силы задержали граждан.

В числе задержанных были двое несовершеннолетних; обоих силовики избили, причем пострадавшую девушку увезли на скорой.

Вечером всех оставшихся, кроме Ряднова, освободили с протоколами по части 5 "митинговой" статьи 20.2.