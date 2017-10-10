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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала активиста Никиту Ряднова, задержанного за выход в воскресенье на Манежную площадь, на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Об этом сообщила на своей ФБ-странице активистка Ирина Яценко.
Накануне Орехова вернула дело Ряднова в ОП "Аэропорт", указав на нарушения, допущенные полицейскими в бумагах. Активиста вернули в отдел, а утром вновь доставили в суд под конвоем.
Ряднова привезли с Манежной в "Аэропорт" вместе с восемью другими гражданами. Ни у него, ни у остальных не было никакой агитации. Тем не менее внезапно к ним подъехали два автобуса с омоновцами, которые без без объяснения причин и с применением силы задержали граждан.
В числе задержанных были двое несовершеннолетних; обоих силовики избили, причем пострадавшую девушку увезли на скорой.
Вечером всех оставшихся, кроме Ряднова, освободили с протоколами по части 5 "митинговой" статьи 20.2.
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