О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264687.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264687.html
Также: Право, Акции протеста, Полиция, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость В Москве активист Ряднов получил 20 суток за протест на Манежной

10.10.2017
Никита Ряднов. Фото с ФБ-страницы Ирины Яценко
Никита Ряднов. Фото с ФБ-страницы Ирины Яценко
Реклама

Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала активиста Никиту Ряднова, задержанного за выход в воскресенье на Манежную площадь, на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Об этом сообщила на своей ФБ-странице активистка Ирина Яценко.

Накануне Орехова вернула дело Ряднова в ОП "Аэропорт", указав на нарушения, допущенные полицейскими в бумагах. Активиста вернули в отдел, а утром вновь доставили в суд под конвоем.

Ряднова привезли с Манежной в "Аэропорт" вместе с восемью другими гражданами. Ни у него, ни у остальных не было никакой агитации. Тем не менее внезапно к ним подъехали два автобуса с омоновцами, которые без без объяснения причин и с применением силы задержали граждан.

В числе задержанных были двое несовершеннолетних; обоих силовики избили, причем пострадавшую девушку увезли на скорой.

Вечером всех оставшихся, кроме Ряднова, освободили с протоколами по части 5 "митинговой" статьи 20.2.

Оставить комментарий Обсудить
10.10.2017
статья Статьи по теме
Участница акции на Тверской. Кадр Грани-ТВ

Его низводить молодым

08.10.2017

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.
Протест на Тверской 07.10.2017. Фото Д.Борко/Грани.Ру

День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
Александр Скобов. Courtesy photo

Покорность на корню

Александр Скобов, 07.10.2017

Навальный стремится разрушить молчаливый "общественный пакт о покорности", то есть подрывает важнейшую скрепу путинской системы. И это важнее, чем то, что он не говорит пока о парламентской республике. Он пробуждает республиканский дух. Да, придется определяться и с идеологиями, и с программами. Но без этих чувств все идеологии и программы мертвы.
новость Новости по теме
09.10.2017 Нижегородский активист Кравцов арестован на 20 суток за акцию 29 сентября →
09.10.2017 Новые протесты в Москве и Петербурге: десятки задержанных →
08.10.2017 У Госдумы идут задержания прохожих →
08.10.2017 В Москве на Манежной задержаны девять человек →
08.10.2017 В Петербурге после акции 7 октября открыто уголовное дело →
07.10.2017 Акция в поддержку Навального в Москве закончилась без массовых задержаний →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
новость Крушение бомбардировщика в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
в блоге Мозг Хазина
383
в блоге Губернаторский водопад
383
статья Кто не предал пленников
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
новость Допрос вагнеровца Заболотнего
Роман Заболотний и Григорий Цуркану. Кадр видеозаписи допроса
новость Эрдоган: Защитим крымских татар
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
новость Матвиенко стращает Европу
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
новость Новые Алды: решение ЕСПЧ
Расстрелянные в Новых Алдах. Источник: Первый кавказский канал
новость Отставка ивановского губернатора
Павел Коньков. Кадр "России-1"
в блоге Россказни о "Путинбургере"
383
новость Мальцев заочно арестован
Вячеслав Мальцев на проспекте Сахарова, 06.05.2017. Кадр "Радио Свобода"
новость Латынина: дело о поджоге
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
новость Четвертое дело Юшкова
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
новость ФБК ответит за Димона
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com
новость Задержан подельник Аракчеева
Евгений Худяков. Источник: politzeky.ru
новость Убийство Вороненкова раскрыто
Владимир Тюрин. Фото: rumafia.com
в блоге Сколько жить Путину
383
в блоге Суд не для граждан
25669
новость Минюст грозит "Свободе"
Логотип "Радио Свобода"