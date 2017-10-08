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новость В Петербурге после акции 7 октября открыто уголовное дело

08.10.2017
Задержание на Литейном, 07.10.2017. Кадр видео из твиттера @ars_ves
Задержание на Литейном, 07.10.2017. Кадр видео из твиттера @ars_ves
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статья Статья

День протеста

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.

07.10.2017

В Петербурге после протестной акции 7 октября СКР открыл дело по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности), предусматривающей до двух лет колонии. Такая информация появилась поздно вечером в воскресенье на сайте городского главка ведомства.

Согласно фабуле дела, во время акции в квартиру дома по Колокольной улице вызвали скорую для 55-летней местной жительницы. Туда выехали врачи Мариинской больницы. Однако из-за акции, утверждает СКР, движение по Невскому проспекту оказалось перекрыто и медики не смогли там проехать. В результате по вызову отправилась другая бригада, однако к моменту их приезда больная уже умерла.

Между тем освещавший акцию фотограф Давид Френкель, проанализировав фабулу, которую изложили следственное ведомство и городской комитет здравоохранения, указал на своей ФБ-странице, что демонстранты никак не могли заблокировать проезд скорой по Невскому.

Акции 7 октября, в день 65-летия Владимира Путина, прошли в десятках городов России ( Видео ФОТО, ВИДЕО). Инициатором протестов выступил кандидат в президенты Алексей Навальный, сам сейчас отбывающий 20-суточный административный арест по "митинговой" статье КоАП.

В ряде городов полицейские и омоновцы разогнали демонстрации, задержав часть протестующих. По информации ОВД-Инфо, всего были задержаны 290 человек в 26 городах страны. В Петербурге в полицию попали 62 демонстранта; при этом разгон там был крайне жестоким. Участницу акции Марину Букину росгвардеец в полицейском автобусе ударил дубинкой по голове, когда она потребовала прекратить издевательства над задержанным Френкелем. Букину на скорой привезли под конвоем в больницу. Медики обнаружили у демонстрантки рассеченную рану длиной 7 сантиметров.

29 мая 2010 года лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук на встрече Путина, на тот момент премьер-министра, с интеллигенцией, задал ему в частности вопрос о свободе собраний. Путин возразил, что "организаторы массовых акций - несогласные или согласные - не должны забывать, что есть и другие люди". "Если вы решите провести Марш несогласных - я прошу прощения за слишком резкие вещи, - скажем, у больницы, где будете мешать больным детям, - кто из местных властей вам позволит там проводить этот марш? И правильно сделают, что запретят!" - сказал премьер.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
08.10.2017
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