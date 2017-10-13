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Также: Полиция, Акции протеста, Право, Регионы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Суд в Тамбове арестовал на 15 суток волонтера штаба Навального в за пост в соцсети

13.10.2017
Андрей Поляков. Фото: vk.com/teamnavalny_tmb
Андрей Поляков. Фото: vk.com/teamnavalny_tmb
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Суд в Тамбове арестовал на 15 суток Андрея Полякова, волонтера регионального штаба Алексея Навального, сообщается на странице штаба. Активиста признали виновным по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) якобы за пост в соцсети с нецензурной бранью в адрес судьи.

Утром в пятницу полицейские задержали заместителя координатора штаба Навального в Тамбове Леонида Ярыгина. "Его обвиняют в нарушении правил проведения общественных мероприятий, хотя он ничего не организовывал, а просто выходил раздавать газеты", - отмечают в штабе. На Ярыгина составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга его участником, штраф до двадцати тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов). Активиста доставили в Ленинский райсуд Тамбова.

Акция 7 октября в Тамбове прошла в форме одиночных пикетов.

Задержания волонтеров Навального проходят и в других городах. В пятницу Новосибирске полицейские задержали студента Даниила Бебекина, участвовавшего в акции 7 октября, прямо на лекции в Новосибирском государственном техническом университете. Ему, как и пятерым другим участникам акции, вменяют часть 5 статьи 20.2. Во вторник координатора новосибирского штаба Сергея Бойко суд приговорил к четырем суткам ареста. В четверг волонтеру Антону Картавину присудили шесть суток ареста.

В пятницу в Саратове задержали Владимира Вишневецкого, в городе Энгельсе - Ольгу Негрушу. Активистам вменяют нарушение порядка проведения массового мероприятия во время акции. На Вишневецкого также составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

7 октября, по всей стране по призыву Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить из-под ареста оппозиционера и начальника его избирательного штаба, допустить Навального к выборам. Дневная прогулка по Тверской, в которой приняли участие около двух тысяч человек, прошла без массовых задержаний ( Видео ВИДЕО), а вечером около 70 активистов решили остаться ночевать у Кремля. Ночью полиция разогнала акцию на Манежной, задержав около 10 человек.

Основная акция прошла в Петербурге. Около тысячи сторонников Навального собрались на Марсовом поле и стали двигаться по Литейному проспекту в сторону площади Восстания. Там и на самой площади произошли массовые задержания: в полицию попали 62 человека. Силовики действовали крайне жестко: одной из участниц акции, Марине Букиной, рассекли голову. Вечером оставшиеся несколько сотен протестующих провели шествие от площади Восстания к Дворцовой площади.

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13.10.2017
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День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
Участница акции на Тверской. Кадр Грани-ТВ

Его низводить молодым

08.10.2017

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.
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