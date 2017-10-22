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Также: Акции протеста, Политика, Россия, Право, Общество | Персоны: Алексей Навальный

новость Выдь - и на Волгу

Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста
22.10.2017
Баннер на Большом Каменном мосту. Фото: twitter.com/nedimon_msk
Баннер на Большом Каменном мосту. Фото: twitter.com/nedimon_msk
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Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, назначенного ему за призыв провести акцию в Нижнем Новгороде. Об этом политик сам сообщил в Инстаграме.

Уже в воскресение политик собирается провести митинг в Астрахани.

В твиттер-аккаунте "Протестная Москва" в воскресенье появилась фотография баннера "Путин - пора убирать, Навальный - пора выбирать", растянутого на перилах Большого Каменного моста. "Протестная Москва" поздравляет Алексея Навального с освобождением и желает успешного продолжения предвыборной кампании", - написали активисты. Баннер провисел некоторое время, после чего его сняли полицейские. Участники акции задержаны не были.

2 октября судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). Савеловский райсуд Москвы назначил такое же наказание главе его федерального штаба Леониду Волкову.

Обоих арестовали за призывы принять участие в нижегородском митинге 29 сентября. Акция была согласована, однако местные власти запретили ее в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний. В самом Нижнем был задержан Волков. Акция в городе в тот день все же состоялась, несколько ее участников также получили административные аресты на сроки до 20 суток.

2 октября после суда Навальный призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября.

6 октября судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отклонила апелляционную жалобу Навального и оставила его под арестом.

7 октября по всей стране по призыву Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить Навального и допустить его к выборам.

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22.10.2017
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