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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Президент, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный, Леонид Волков, Владимир Путин

новость В Петербурге участники акции на Дворцовой арестованы на сроки от 3 до 17 суток

10.10.2017
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье
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Суды в Петербурге арестовали на сроки от 3 до 17 суток 19 участников акции на Дворцовой плошади 8 октября, сообщает "Коммерсант".

Также все осужденные были оштрафованы на суммы от 10 до 250 тысяч рублей. Всех активистов признали виновными по статьям 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Как уточняет правозащитник Динар Идрисов, активист Владислав Сухецкий и участник движения "Группа помощи задержанным СПб" Александр Хмелев, присутствовавший на акции в качестве наблюдателя, получили штрафы по 250 тысяч рублей и по 12 суток ареста каждый, им вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение).

Материалы дела еще одного задержанного суд вернул в полицию на доработку.

Суды над участниками протестных акций продолжаются и в других регионах. Во вторник судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала на 20 суток участника стояния на Манежной площади в ночь с 7 на 8 октября Никиту Ряднова. Он был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП.

В тот же день Фрунзенский райсуд Саратова арестовал на двое суток и присудил 20 тысяч рублей штрафа за митинг 7 октября в поддержку Алексея Навального координатору местного штаба политика Михаилу Мурыгину. Активисту инкриминировали часть 2 статьи 20.2 (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и статью 19.3 КоАП. Другой задержанный в субботу, волонтер штаба Андрей Копшев, получил штраф 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга).

Центральный райсуд Новосибирска осудил на четверо суток ареста за субботний митинг координатора регионального штаба Навального Сергея Бойко. Активисту вменялась часть 2 статьи 20.2 КоАП.

7 октября по всей стране по призыву Алексея Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить из-под ареста оппозиционера и начальника его избирательного штаба, допустить Навального к выборам. Дневная прогулка по Тверской, в которой приняли участие около двух тысяч человек, прошла без массовых задержаний ( Видео ВИДЕО), а вечером около 70 активистов решили остаться ночевать у Кремля. Ночью полиция разогнала акцию на Манежной, задержав около 10 человек.

В Петербурге около тысячи сторонников Навального собрались на Марсовом поле и стали двигаться по Литейному проспекту в сторону площади Восстания. Там и на самой площади прошли массовые задержания: в полицию попали 62 человека. Силовики действовали крайне жестко: одной из участниц акции, Марине Букиной, рассекли голову. Вечером оставшиеся несколько сотен протестующих провели шествие от площади Восстания к Дворцовой площади.

На другой день стихийные акции в Москве и Петебурге продолжились. В центре столицы полиция задержала 64 человека. В Петербурге вечером были задержаны около 20 участников схода на Дворцовой. Активистов схватили, когда они стояли и разговаривали. Еще один задержанный вел трансляцию протеста. Видеооператора впоследствии отпустили без протокола.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.10.2017
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Его низводить молодым

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Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.
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День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
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Покорность на корню

Александр Скобов, 07.10.2017

Навальный стремится разрушить молчаливый "общественный пакт о покорности", то есть подрывает важнейшую скрепу путинской системы. И это важнее, чем то, что он не говорит пока о парламентской республике. Он пробуждает республиканский дух. Да, придется определяться и с идеологиями, и с программами. Но без этих чувств все идеологии и программы мертвы.
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