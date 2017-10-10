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Суды в Петербурге арестовали на сроки от 3 до 17 суток 19 участников акции на Дворцовой плошади 8 октября, сообщает "Коммерсант".

Также все осужденные были оштрафованы на суммы от 10 до 250 тысяч рублей. Всех активистов признали виновными по статьям 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Как уточняет правозащитник Динар Идрисов, активист Владислав Сухецкий и участник движения "Группа помощи задержанным СПб" Александр Хмелев, присутствовавший на акции в качестве наблюдателя, получили штрафы по 250 тысяч рублей и по 12 суток ареста каждый, им вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение).

Материалы дела еще одного задержанного суд вернул в полицию на доработку.

Суды над участниками протестных акций продолжаются и в других регионах. Во вторник судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала на 20 суток участника стояния на Манежной площади в ночь с 7 на 8 октября Никиту Ряднова. Он был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП.

В тот же день Фрунзенский райсуд Саратова арестовал на двое суток и присудил 20 тысяч рублей штрафа за митинг 7 октября в поддержку Алексея Навального координатору местного штаба политика Михаилу Мурыгину. Активисту инкриминировали часть 2 статьи 20.2 (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и статью 19.3 КоАП. Другой задержанный в субботу, волонтер штаба Андрей Копшев, получил штраф 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга).

Центральный райсуд Новосибирска осудил на четверо суток ареста за субботний митинг координатора регионального штаба Навального Сергея Бойко. Активисту вменялась часть 2 статьи 20.2 КоАП.

7 октября по всей стране по призыву Алексея Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить из-под ареста оппозиционера и начальника его избирательного штаба, допустить Навального к выборам. Дневная прогулка по Тверской, в которой приняли участие около двух тысяч человек, прошла без массовых задержаний ( ВИДЕО), а вечером около 70 активистов решили остаться ночевать у Кремля. Ночью полиция разогнала акцию на Манежной, задержав около 10 человек.

В Петербурге около тысячи сторонников Навального собрались на Марсовом поле и стали двигаться по Литейному проспекту в сторону площади Восстания. Там и на самой площади прошли массовые задержания: в полицию попали 62 человека. Силовики действовали крайне жестко: одной из участниц акции, Марине Букиной, рассекли голову. Вечером оставшиеся несколько сотен протестующих провели шествие от площади Восстания к Дворцовой площади.

На другой день стихийные акции в Москве и Петебурге продолжились. В центре столицы полиция задержала 64 человека. В Петербурге вечером были задержаны около 20 участников схода на Дворцовой. Активистов схватили, когда они стояли и разговаривали. Еще один задержанный вел трансляцию протеста. Видеооператора впоследствии отпустили без протокола.