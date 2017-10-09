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Также: Акции протеста, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика

новость Новые протесты в Москве и Петербурге: десятки задержанных

09.10.2017
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье
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статья Статья

Его низводить молодым

Защитить свое достоинство, заставить с собой считаться, вернуть себе право выбора: поколение, выросшее при Путине, поздравляет его с юбилеем, не убоявшись автозаков и арестов. "Всех не пересажаешь", "Путин вор", "Нам не нужен центр Э" - скандировала молодежь в Москве и Питере. Участники протеста - в видеорепортажах Дмитрия Борко и Наташи Шабановой.

08.10.2017

После субботней акции в Москве и Петербурге продолжились протесты. За минувшее воскресенье полиция задержала 64 участника акций протеста в центре столицы, сообщает ОВД-Инфо.

Утром на Манежной площади полиция задержала троих участников акции в поддержку Алексея Навального: Афанасия Афанасьева, Ивана Климова и Алину Мартинович. Их доставили в отдел полиции "Китай-город". Примерно через час активисты были отпущены без протоколов.

Около полудня снова на Манежной в автозак попали девять активистов: Надежда Афанасьева, Алина Мартинович, задержанная второй раз за день, Никита Рябнов, Нармания Важа, Дмитрий Сериков, Степан Фесов и еще двое несовершеннолетних. Их отвезли в отдел полиции "Аэропорт". Несовершеннолетнюю девушку из этого отдела увезла скорая: ей вывихнули руку. Еще один подросток получил сотрясение мозга и ушибы. К вечеру всех задержанных, кроме Серикова, отпустили, составив на них протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Сериков остался ночевать в полиции, на него оформили протокол по части 8 той же статьи (повторное нарушение).

В два часа дня силовики стали забирать участников традиционной "прогулки оппозиции" на Манежной площади. В отдел полиции "Тверской" попали Михаил Шендаков, Дмитрий Лазарев, Вячеслав Семилетов, Кирилл Кириллов, Михаил Силич, Александр Тетеря, Хасанбек Алиев. Шестерых задержанных выпустили из отдела с составленными протоколами, еще двое остались на ночь.

Около четырех часов начались задержания прохожих у Госдумы. Были задержаны 14 человек, из них семеро несовершеннолетних, в том числе четверо активистов "Ассоциации народного сопротивления" - координатор движения Михаил Пулин, Сергей Волков, Кирилл Костенко и Всеволод Валов, а также студентка МГУ Татьяна Копытина и Григорий Галицкий. Их увезли в отдел полиции "Красносельский" и к вечеру освободили без протоколов.

Вечером в подъезде своего дома был задержан активист комитета "Нация и свобода" Дмитрий Бурмистров, участвовавший в наблюдении за акциями протеста в минувшие выходные. Бурмистрова отвезли в опорный пункт полиции, туда приехали сотрудники ЦПЭ. Они стали оказывать на активиста психологическое давление, угрожая арестом, если он не "закончит с политической деятельностью". Затем от Бурмистрова потребовали подписать бумагу о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Активист не стал этого делать и потребовал вызвать адвоката, тогда его отпустили.

Весь день стихийная акция продолжалась и в Петербурге, там были задержаны 14 человек. Активистов схватили, когда они стояли и разговаривали. Еще один задержанный вел трансляцию протеста. Часть задержанных развезли по отделам полиции, на пятерых из них составили административные протоколы. Видеоператора в итоге освободили, судьба остальных активистов пока неизвестна.

Ночью несколько гражданских активистов прошлись по Тверской с баннером "Правительство в отставку". Акция прошла без задержаний.

Накануне, 7 октября, по всей стране по призыву Алексея Навального прошли протесты в день рождения Владимира Путина. Участники акций требовали освободить из-под ареста оппозиционера и начальника его избирательного штаба, допустить Навального к выборам. Дневная прогулка по Тверской, в которой приняли участие около двух тысяч человек, прошла без массовых задержаний ( Видео ВИДЕО), а вечером около 70 активистов решили остаться ночевать у Кремля. Ночью полиция разогнала акцию на Манежной, задержав около 10 человек.

Основная акция прошла в Петербурге. Около тысячи сторонников Навального собрались на Марсовом поле и стали двигаться по Литейному проспекту в сторону площади Восстания. Там и на самой площади произошли массовые задержания: в полицию попали 62 человека. Силовики действовали крайне жестко: одной из участниц акции, Марине Букиной, рассекли голову. Вечером оставшиеся несколько сотен протестующих провели шествие от площади Восстания к Дворцовой площади.

Комментарии 23 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.10.2017
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День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
Александр Скобов. Courtesy photo

Покорность на корню

Александр Скобов, 07.10.2017

Навальный стремится разрушить молчаливый "общественный пакт о покорности", то есть подрывает важнейшую скрепу путинской системы. И это важнее, чем то, что он не говорит пока о парламентской республике. Он пробуждает республиканский дух. Да, придется определяться и с идеологиями, и с программами. Но без этих чувств все идеологии и программы мертвы.
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