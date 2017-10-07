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новость Акция в поддержку Навального в Москве закончилась без массовых задержаний

07.10.2017
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Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального в центре Москвы завершилась без массовых задержаний. Об окончании протеста в столице около 18:00 мск объявил штаб политика. По оценке корреспондента "Граней", на акцию вышли около двух тысяч демонстрантов.

Известно о двух задержанных. По сведениям ОВД-Инфо, на Пушкинской площади в автозак попал Керим Эбуталыбов. Задержанного доставили в отдел полиции "Тверской", на него составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

В тот же отдел отвезли автомобилиста Яна Кулешова, который ездил по Тверской улице с включенной в колонках аудиозаписью речей Навального. Его остановили сотрудники ГИБДД, водителя поместили в автозак, его машина осталась на дороге. На Кулешова пока не составляли никаких протоколов.

Около 14:00 мск на Пушкинской площади стали собираться первые участники митинга. Там их ждала полиция: силовики через мегафон убеждали протестующих разойтись и "не мешать проходу граждан", а у здания "Известий" было припарковано несколько автозаков.

Спустя примерно час демонстранты стали двигаться по Тверской в сторону Манежной плошади. К этому моменту на Пушкинскую подошли провокаторы из прокремлевского движения SERB, в том числе Александр Петрунько, по доносу которого реальный срок получил участник акции 26 марта Юрий Кулий.

Когда протестующие дошли до Манежной, конец Тверской перекрыла Росгвардия. После этого часть демонстрантов вернулась на Пушкинскую, а часть пошла по Большой Дмитровке. Оставшиеся участники митинга стали скандировать "Пропусти, пропусти" перед цепью омоновцев. В итоге силовики расступились и дали демонстрантам пройти на Манежную.

Видеорепортаж Дмитрия Борко:

Московский протест 7 октября
К вечеру большинство сторонников Навального собрались на Манежной и долго не расходились. Митингующие скандировали "Мы не уйдем" и "Свободу Навальному". Полиция перекрыла все входы на Красную площадь и в Александровский сад.

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Как сообщает "Протестная Москва", около трехсот протестуюших решили остаться на Манежной на ночь.

Еще одна большая группа протестующих после окончания акции устроила шествие к Госдуме, скандируя "Долой царя".

7 октября, в день рождения Владимира Путина, акции в поддержку Алексея Навального проходят в 80 городах. По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 20:00 мск на акциях были задержаны 262 человека в 80 городах. Демонстранты требуют освободить оппозиционера и начальника его федерального штаба Леонида Волкова, отбывающих административный арест. Основная акция проходит в Петербурге, там в полицию попали больше ста человек.

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07.10.2017
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День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
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