

Похищенные украинские дети в Мурманске. Сентябрь 2022 года.



Тестовый вопрос "Чей Крым?" - это проверка на уровень "elementary". Чтобы понять, имеет ли вообще смысл дальше разговаривать, и отсеять совсем уж невменяемых. Есть вопросы сложнее, но задавать их тоже необходимо. Например, Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - филантроп или преступница? Помнится, немало россиян, даже как бы сочувствующих Украине, были шокированы, обнаружив, что украинцы не скорбят по поводу ее гибели в авиакатастрофе вместе с ансамблем Александрова. Сейчас, когда слезливый туман давно рассеялся, можно сказать со всей определенностью: она заложила основы геноцидальной практики в отношении украинских детей.



Нет, это не публицистическое преувеличение. Насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую является актом геноцида согласно международным законам. После февральского вторжения это стало системной политикой России на оккупированных территориях. И приобрело, так сказать, законченный вид. Когда перемещение сопровождается "перевоспитанием". Как у китайских товарищей, которые рассматривают семьи тюркских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как хранилище вредной идентичности и культуры, поэтому проводят политику с целью уничтожения семейных корней.



Именно такую систему "перевоспитания" описывает Лаборатория гуманитарных исследований при Йельском университете в докладе, составленном в рамках Conflict Observatory - программы по расследованию российских военных преступлений в Украине, инициированной Госдепартаментом США в мае 2022 года. В этом докладе речь идет об обширной сети структур, которые переселяют тысячи украинских детей на территории, подведомственные российским властям. Точное число насильственно перемещенных детей неизвестно, но речь может идти о десятках или даже сотнях тысяч. Авторам доклада удалось собрать данные о шести тысячах детей. Не только сиротах или детях, объявленных сиротами, но и тех, кто жил с родителями. Их забирали иногда с согласия, иногда без согласия, зачастую - с таким согласием, которое было взято либо под давлением, либо с нарушением установленной процедуры. А потом - отказывались возвращать. Авторы доклада нашли четыре учреждения в Крыму и Краснодарском крае, где так происходило. Лагерь "Медвежонок" отменил отъезд 300 детей после того, как украинская армия освободила Харьковскую область осенью 2022 года. В другом лагере сказали, что отъезд детей отложен, потому что Украина вернула под свой контроль Херсон. Авторы документа приводят и примеры передачи украинских детей на усыновление в России.



Прикрываясь заявлениями о "спасении" или "акте любви", Россия таким образом пытается, с одной стороны, решить демографическую проблему, а с другой - искоренить украинскую нацию. Насильственно перемещенные дети впоследствии подвергаются "перевоспитанию", которое заключается в "продвижении культурных, исторических, социальных и патриотических идей, служащих политическим интересам России". Это происходило в большинстве лагерей, упомянутых в отчете (32 из 41), куда помещали детей. В некоторых лагерях (например, в Чечне) помимо прочего проходила военная подготовка.



Одной из ключевых фигур в системе перемещения украинских детей авторы доклада считают детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову. А также первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, министра просвещения Сергея Кравцова и уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову. Об этой системе, по мнению исследователей, прекрасно осведомлен Владимир Путин.



Стоит напомнить, как Львова-Белова рассказывала о "перевоспитании" выкраденных из уничтоженного российской армией Мариуполя украинских детях. Это чистосердечное признание пригодится для будущего трибунала. "Вот вам простой пример. Когда мы их привезли в Россию, они негативно отзывались о президенте, говорили всякие гадости, пели гимн Украины и все такое. Но прошло немного времени, они попали в приемные семьи - и начала происходить интеграция", - заявляла она. Подчеркивая, что в Украину этих детей не вернут.



Еще один пример - слова Бориса Якеменко, члена Общественной палаты и ведущего программы "Утро Z", про украинских детей и подростков, оказавшихся в России: "Существует опасность, и она приобретает уже определенные формы, когда начинают формироваться определенные тусовки. Украинские подростки, особенно с освобожденных территорий, организовывают собственные сообщества, которые далеко не всегда комплиментарны по отношению к России. Эта зараза легко может расползтись из одних голов в другие. Нужно очень серьезно с этими людьми работать, очень тщательно, разбивать эти тусовки, не давать им организовываться... В любой российской школе, где есть мигранты в классах, им должен быть запрещен родной язык. Их общение в обязательном порядке должно осуществляться только на русском языке. Любые попытки заговорить на другом языке должны рассматриваться как нарушение существующего порядка. Диктат российского порядка, российской идеологии должны быть важнейшим инструментом воздействия на этих людей".



Странам СНГ - приготовиться. В смысле, понять, что от этих фальшивых культуртрегеров пора бежать как от чумных. Депутат Госдумы и "правозащитница" Яна Лантратова, например, предлагает Сергею Лаврову использовать по отношению к этим странам "опыт, как на новых территориях". И тот радостно соглашается: "Да-да-да!" Формально речь о необходимости больше вкладываться в их русификацию, но как они ее видят и какими методами осуществляют - это как раз на "новых территориях" видно яснее ясного.