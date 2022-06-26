На захваченных Россией территориях Украины с 1 сентября школьников начнут обучать по российским стандартам, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В захваченной Волновахе иностранным журналистам оккупанты первым делом показали открытие местной школы: детей выстроили под звуки российского гимна.

В Мариуполь в начале июля привезли 5 тысяч российских учебников. Все украинские учебники вывезли в Донецк вместе с "умными досками", которые были демонтированы.

Индоктринация украинских детей - первейшая задача оккупанта. На захваченных территориях рашисты внедряют свои образовательные и воспитательные программы pic.twitter.com/wkpkioyorJ — Грани.Ру (@GraniTweet) June 26, 2022

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в конце мая сообщал, что оккупанты продлили до 1 сентября учебный год - для "деукраинизации" и подготовки к учебе по российской программе. Детям планируют все лето преподавать русский язык, литературу, историю России и математику на русском языке. Оккупанты планируют открыть 9 школ, но пока нашли всего 53 учителей, согласившихся работать.

27 мая российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что около 20 тысяч учителей с Запорожья и Херсонщины должны пройти восьминедельные "курсы повышения квалификации" в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования.

Между тем российские СМИ сообщают, что школьным учителям и студентам педагогических вузов в разных регионах России предлагают поехать в "командировки" на оккупированные территории Украины - в Херсон, Запорожскую область, "ДНР" и "ЛНР".

Министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил "Суспильному", что в оккупации в результате войны оказались 1174 школы. С 24 февраля в украинских школах были объявлены вынужденные каникулы на две недели, затем с 14 марта учеба продолжилась в смешанном режиме. "Были проблемы с сохранением реестров образования с персональными данными по верификации документов об образовании. Мы с этим справились. Были проблемы получения аттестатов об окончании 9 и 11 классов теми учениками, которые находились за пределами Украины. Совместно с МИД мы справились и с этим вызовом - аттестаты можно получать через дипломатические учреждения", - сообщил министр. За границей оказалась 651 тысяча украинских детей школьного возраста. Вместо внешнего независимого оценивания (ЗНО) выпускники школ участвуют в комплексном мультипредметном тесте на историю Украины, математику и украинский язык, на написание которого дается 120 минут. "В случае воздушной тревоги есть возможность прерваться, спуститься в бомбоубежище, потом его дописать", - замечает Шкарлет. По состоянию на 17 июня 209 украинских школ было разрушено, 1819 повреждено.

Украинские власти организовали онлайн-обучение детей, оказавшихся в оккупации. "У нас для этого есть и контент, и платформа. Это 14 наших партнеров - частных онлайн-школ. Они лицензированы и могут выдавать документы об образовании. Именно благодаря этому мы можем на оккупированных территориях внедрять образовательный процесс по украинским стандартам", - рассказал Шкарлет.

По данным его министерства, в Херсоне из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками. "Большинство школ все равно будут продолжать образовательный процесс по украинским стандартам", - считает Шкарлет.

Глава комитета Верховной рады по вопросам образования, наук и инноваций Сергей Бабак сообщил, что украинские власти позволили военным администрациям или местным органам власти отправлять школы на простой, если там "есть проблема с безопасностью или принуждением администрации или педагогов". В таком случае школа перестает работать в очном режиме, а за учителями сохраняются должности и по крайней мере две трети зарплаты.

"Пока точно известно, что в некоторых населенных пунктах пытаются перевести школьные программы на российские стандарты, оккупанты приходят к учителям или в администрацию школы и склоняют к сотрудничеству. Но мы очень рекомендуем не идти на такое сотрудничество, потому что это уголовная ответственность. Украина в любом случае деоккупирует и вернет все территории", - заключил Бабак.