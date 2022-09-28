О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani2.appspot.com/Society/Kids/m.286163.html
Также: Дети, Украина, Война, Россия, Право, Культура, Террор, Общество, Европа, Политика, Происшествия, Мир

статья Труженица геноцида

28.09.2022

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как в Подмосковье перевоспитывают выкраденных из Мариуполя детей-сирот.

Дети, выкраденные оккупантами, "говорили гадости" про Путина и пели гимн Украины. Россия открыто заявляет, что не вернет их законным представителям.

Белова говорит о 30 маленьких украинцах, депортированных в Подмосковье. В конце августа на сайте краснодарского управления по вопросам семьи и детства Краснодара появилось сообщение о том, что больше 1000 мариупольских детей передано в приемные семььи Тюмени, Иркутске, Кемерове и Алтайском крае, а еще 300 ждут "усыновления" на Кубани. Затем эту новость удалили с сайта.

По официальной украинской информации на конец июля, в Россию с конца февраля вывезли 5100 украинских детей (сирот и детей, разлученных с родителями).

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2022
статья Статьи по теме
Александр Скобов

Соучастники геноцида

Александр Скобов, 13.09.2022

Российские учителя приехали на оккупированные территории "переделывать" украинцев. Они не знали, что геноцид - это не только газовые камеры? Тем хуже для них. Комментарий Александра Скобова.

Школа на штыках

26.06.2022

Индоктринация школьников на захваченных украинских территориях - первейшая задача оккупантов. В Херсонскую и Запорожскую области везут российские учебники и российских учителей. Среди местных педагогов есть некоторое количество коллаборационистов.

Украденное детство

01.06.2022

Россия каждый день совершает тяжкие преступления против маленьких украинцев. Убийства, изнасилования, бомбежки, психические травмы, депортации, насильственные усыновления, принудительная русификация и милитаризация - так в этом году отмечают Международный день защиты детей. В Украине расследуется более тысячи уголовных дел против российских детоубийц и насильников.

новость Новости по теме
24.08.2022 Более тысячи детей из Мариуполя усыновлено в России →
22.07.2022 Россия похитила 5100 украинских детей →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах