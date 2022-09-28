Труженица геноцида
Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, как в Подмосковье перевоспитывают выкраденных из Мариуполя детей-сирот.
Дети, выкраденные оккупантами, "говорили гадости" про Путина и пели гимн Украины. Россия открыто заявляет, что не вернет их законным представителям.
Белова говорит о 30 маленьких украинцах, депортированных в Подмосковье. В конце августа на сайте краснодарского управления по вопросам семьи и детства Краснодара появилось сообщение о том, что больше 1000 мариупольских детей передано в приемные семььи Тюмени, Иркутске, Кемерове и Алтайском крае, а еще 300 ждут "усыновления" на Кубани. Затем эту новость удалили с сайта.
По официальной украинской информации на конец июля, в Россию с конца февраля вывезли 5100 украинских детей (сирот и детей, разлученных с родителями).
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