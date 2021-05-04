Кремль официально вступил в информационную войну с Западом на стороне Пекина - запущена российско-китайская кампания "разоблачения западной лжи" о геноциде уйгуров. Этому посвящен спецпроект в "Российской газете" под названием "Россия-Китай: события и комментарии". МИА "Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая даже разработали специальное новостное мобильное приложение - "Россия-Китай - главное".

Главный государственный печатный орган РФ публикует теперь такие тексты: "Заветные мечты могут сбыться только благодаря честному труду! По случаю международного праздника - Дня труда - народ Синьцзяна и все трудолюбивое население заслуживает уважения всего мира. Шумиха некоторых антикитайских сил США и Запада никак не остановит развитие и процветание Синьцзяна". Утверждается, что уйгуры в Синьцзяне не подвергаются принудительному труду, а добровольно работают в местной промышленности.

Изначально статья носила очень броский заголовок - "Сорвана маска лицемерия с западных клеветников". Потом его, правда, поменяли.

Первые сообщения о том, что власти Китая массово отправляют мусульман-уйгуров - этническое меньшинство, проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, - в концентрационные лагеря, появились в 2019 году. В январе нынешнего года госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил КНР в геноциде уйгуров. По его словам, власти Китая совершали преступления против человечности в Синьцзяне по крайней мере с марта 2017 года: уйгуры (более миллиона человек) подвергались произвольному заключению, принудительной стерилизации, принудительному труду, пыткам, ограничению свободы вероисповедания, свободы выражения мнения и передвижения. В феврале этого года геноцид уйгуров в Синьцзяне признали Палата общин парламента Канады и парламент Нидерландов.

В марте Евросоюз впервые за 30 лет ввел антикитайские санкции. В соответствии с европейским аналогом "акта Магнитского" за преследование уйгуров в черный список попали четыре чиновника и одна организация из Китая.

Летом прошлого года президент США Дональд Трамп подписал специальный закон о санкциях за притеснения уйгуров. В июле США ввели первые санкции за геноцид уйгуров: в черный список внесены двое бывших и двое действующих чиновников КНР. Также последовали три раунда санкций против китайских организаций - они затронули несколько десятков компаний.

21 апреля комитет Сената США по международным отношениям поддержал закон о предупреждении принудительного труда уйгуров. В случае его принятия все произведенные в Синьцзяне товары будут считаться изготовленными с использованием принудительного труда, если таможенно-пограничная служба США не удостоверит обратное.

На Западе в прошлом году началась кампания бойкота Huawei - выяснилось, что китайская корпорация занимается техническим обеспечением репрессий против уйгуров с помощью программы распознавания лиц. От рекламного контракта с фирмой отказался, например, знаменитый французский футболист Антуан Гризманн. В России тоже начали активно внедрять китайские практики контроля с помощью видеокамер, чему весьма способствовала пандемия коронавируса. В связи с волной задержаний и полицейских визитов к участникам последней московской акции в поддержку Навального, которых установили с помощью системы распознавания лиц, звучат призывы ввести санкции в отношении российских разработчиков этого репрессивного инструментария.