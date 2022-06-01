

Четырехлетняя Алиса в убежище на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Кадр видео

Российские военные совершают в Украине все виды преступлений против детей: убийства и нанесение увечий, нападения на школы и больницы, похищение детей, их вербовка и использование, отказ в предоставлении гуманитарной помощи.

Как сообщила глава департамента защиты прав детей Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко, ее ведомство расследует 1042 уголовных дела о военных преступлениях против детей. Из них 551 дело посвящено физическим посягательствам на детей: убийствам, ранениям, похищениям, сексуальному насилию. Еще в 491 деле речь идет о вооруженных атаках на детскую инфраструктуру. 11 российских военных уведомлены о подозрениях (что соответствует предъявлению обвинения в российском праве).

С 24 февраля россияне убили более 250 украинских детей. Более 446 несовершеннолетних украинцев получили ранения и травмы различной тяжести. Полностью разрушены 180 образовательных учреждений, 1909 - повреждены.

Как написала в Фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, самым маленьким жертвам российской агрессии, троим убитым украинским младенцам, было 23 дня, полтора и три месяца.

День защиты детей. Спасти маленьких украинцев от русских бомб, от изнасилований, депортаций, от русских детдомов и пропаганды можно только военным путем pic.twitter.com/qpeW8AhNpR — Грани.Ру (@GraniTweet) June 1, 2022

По данным UNICEF, в связи с войной в Украине более 4,8 миллиона детей оставили свои дома. Из них более 2 миллионов выехали за границу, 2,8 миллиона стали внутренними переселенцами. 234 тысячи детей, по информации МВД Украны, вывезены в Россию. Массовый вывоз детей из Украины - признак геноцида, говорится в докладе независимых международных экспертов.

Детей из ОРДЛО, в основном сирот и инвалидов, вывозили в Россию еще с 2014 года. Эта практика сейчас повторяется на новых оккупированных территориях. Оккупанты разлучают детей с родителями, попавшими в фильтрационные лагеря. Широкую известность в Украине получила история четырехлетней Алисы, которая с матерью укрывалась от обстрелов на осажденном заводе "Азовсталь": 8 мая Алиса вместе с другими беженцами приехала в Запорожье, а ее мать российские военные отправили в фильтрационный лагерь в поселке Мангуш. Из Запорожья Алису в Черновцы забрал ее дядя. В Службе по делам ребенка Запорожской области сообщали, что это был 36-й случай, когда детей в возрасте до 14 лет без родителей эвакуировали в Запорожье.

Из Мариуполя в Россию и "ДНР" вывезено несколько тысяч детей. Только в минувшее воскресенье среди почти 3 тысяч украинцев, вывезенных в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное, было более 300 детей.

30 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке принятия в российское гражданство детей из Украины, в том числе из "ЛНР-ДНР" - сирот, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных лиц. 31 мая МВД России уже отчиталось, что начало оформлять таким детям гражданство.

Детский омбудсмен при Путине Мария Львова-Белова заявила, что регулярно получает обращения от российских семей, которые хотят взять под опеку или усыновить детей из "ЛДР-ДНР" - таких семей уже 1200.

В школах на оккупированных территориях уже вовсю работает российская машина пропаганды. Детей из Херсона, Мелитополя, Бердянска и других оккупированных городов привлекают к участию в акции "Письмо солдату" в поддержку оккупантов. В Мелитополе детей заставляли надевать георгиевские ленточки и декламировать стихи про войну. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, там оккупанты продлили учебный год до 1 сентября - для "деукраинизации" и подготовки к учебе по российской программе. Детям планируют все лето преподавать русский язык, литературу, историю России и математику на русском языке. Оккупанты планируют открыть 9 школ, но пока нашли всего 53 учителей, согласившихся работать. Также в Мариуполе ради пропагандистской картинки открыли "детский центр" в помещении практически разрушенного детского сада - там нет воды и света, а еду готовят на костре на улице.

Несовершеннолетних жителей оккупированных территорий целенаправленно готовят к службе в российской армии: по состоянию на 2021 год в Крыму 29 тысяч детей были членами "Юнармии"; в ОРДЛО, по состоянию на конец того же года, в "Юнармии" состояли около 7500 детей. В "Юнармию" берут детей 8-18 лет по заявлению родителей. Также туда попадают сироты и дети, чьих родителей лишили прав на опеку.