В освобожденных районах Харьковской области задержано не обнародованное пока число учителей, приехавших из России работать в школах на оккупированной территории. Украинские власти сообщили, что рассматривают их как преступников, незаконно въехавших на территорию Украины с целью осуществления незаконной и враждебной украинскому государству деятельности. И поскольку они не являются военнослужащими (комбатантами), Женевские конвенции на них не распространяются. Их будут судить по украинским законам. Им грозит до 12 лет тюрьмы.



Предполагаю, что гуманисты (особенно из России) прольют немало слез по поводу трагической судьбы случайных жертв этой войны, оказавшихся "между молотом и наковальней". Возможно, этим учителям сделали предложение, от которого было нельзя отказаться. Во всяком случае, не рискуя потерей работы с "волчьим билетом". А возможно, они руководствовались благородными побуждениями. Ведь должен кто-то давать математику и физику несчастным детям, оставшимся без учителей, отказавшихся сотрудничать с оккупантами. Ведь можно же преподавать математику и физику без политики.



Нет сомнения, что примерно так будут оправдываться и сами незадачливые "миссионеры русского мира". Будут говорить, что их обманули. Что они не знали. Что хотели только хорошего. Только все это обычное российское лукавство. Замешенное на культивировавшемся десятилетиями снисходительном отношении к безответственности, приспособленчеству и подлости. На снисходительном отношении к учителям, "вынужденным" участвовать в фальсификации выборов. Снисходительном отношении к ректорам, "вынужденным" подписывать заявления в поддержку агрессивной войны.



Эти учителя ехали не "сеять разумное, доброе, вечное". Не преподавать математику и физику без политики. Они ехали переделывать население захваченных территорий. Осуществлять программу вытравливания национально-культурной идентичности из граждан Украины. Программу уничтожения самосознания украинского народа. Они ехали делать то, что и по моральным, и по правовым представлениям современного мира считается геноцидом.



Они не знали, что геноцид - это не только газовые камеры? Тем хуже для них. Соглашались ли они стать мелкими винтиками большой машины изнасилования украинского народа с энтузиазмом? Или просто за большие деньги? Это не так важно. В любом случае, они пребывали в самодовольной уверенности, что это нормально. Что так можно. Можно захватить силой территорию и просто переделать населяющих ее людей. Ведь люди не субъектны. Они просто материал. Пластилин. Несубъектны и сами "переделыватели". Они ни за что не отвечают. Если что не так, отвечать за все будет тот, кто их туда послал.



А потому им все можно. Законы Украины? Не знаем такую. Международное право? Не слышали. Им можно все, что разрешает им тот, кто все за них решит. Им не приходило в голову, что они делают что-то не то. Что им за это что-то может быть. Даже тогда, когда про них просто забыли при своем бегстве те, кто их туда привез. Они ошиблись. Им не все можно. Пришло время отвечать самим.