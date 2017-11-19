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новость В Совбез ООН внесен новый проект резолюции о работе экспертов по химоружию в Сирии

19.11.2017
Штаб-квартира ООН. Фото: Википедия
Штаб-квартира ООН. Фото: Википедия
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Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новый проект резолюции о продлении мандата совместного механизма Организации по запрещению химического оружия и Объединенных Наций по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Об этом сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь российского постпредства в ООН назвал предложенный проект "компромиссным".

Срок действия мандата СМР истек в полночь 18 ноября по Нью-Йорку (8 утра субботы по Москве). В ООН за последний месяц уже трижды поднимался вопрос о продлении работы миссии, однако все три раза Россия налагала вето на документ.

24 октября Москва заблокировала принятие резолюции, предложенной США.

16 ноября Россия наложила вето на второй проект, также внесенный Вашингтоном. При этом 11 из 15 членов Совбеза ООН документ поддержали.

В то же время альтернативный проект резолюции, предложенный самой Москвой, не набрал девяти голосов - минимума, необходимого для одобрения. Российский документ поддержали только Китай, Боливия и Казахстан, тогда как семь государств - членов Совбеза выступили против, а еще четыре страны при голосовании воздержались.

В пятницу был рассмотрен третий проект, внесенный Японией. Этот документ предусматривал лишь техническое продление мандата лишь на месяц, за который предполагалось выработать более четкие параметры работы экспертов. Москва заблокировала и эту инициативу. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал СМР структурой, которая "два года подряд штампует бездоказательные обвинения против Сирии". "Любое продление мандата СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может - после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии", - заявил чиновник.

Между тем американский постпред Никки Хейли указала, что текст новой резолюции был "практически идентичен" тексту ранее отклоненного российского проекта, а включенные в него поправки совпадали с теми, которые сама Москва предложила при обсуждении одного из американских вариантов. Это означает, что Россия в действительности и не собиралась продлевать мандат экспертов, заключила Хейли.

8 ноября руководитель СМР Эдмон Муле заявил на заседании Совбеза ООН, что в апрельской химатаке на Хан-Шейхун виновен режим сирийского диктатора Башара Асада.

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети. В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивали и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

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19.11.2017
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