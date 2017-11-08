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Ответственность за применение химического оружия в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб несет правительство Сирии, а к использованию сернистого иприта в Умм-Хоше причастна террористическая группировка "Исламское государство". Об этом заявил руководитель Совместного механизма ОЗХО-ООН для расследования случаев применения химоружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле на заседании Совета Безопасности, сообщает Центр новостей ООН.

Членам Совбеза был представлен седьмой доклад СМР. Муле подчеркнул, что, работа экспертов по сбору и анализу информации носила независимый и профессиональный характер. В случае с Хан-Шейхуном члены группы экспертов рассмотрели восемь возможных сценариев случившегося, в случае с Умм-Хошем - четыре сценария.

Руководитель СМР отметил, что сбор образцов на сирийской правительственной авиабазе Эш-Шайрат не проводился. "Механизм рассмотрел и принял решение о том, что если речь шла только об одном химическом боеприпасе, то очень небольшие шансы найти следы зарина и продукты его распада и получить конкретную информацию", - сказал Муле.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков все же усомнился в достоверности выводов доклада СМР и заявил, что действия экспертов "глубоко разочаровывают". Сафронков отметил, что члены группы экспертов занимались расследованием дистанционно, и нельзя быть уверенным в том, откуда и кем были взяты пробы.

Мандат СМР заканчивается 17 ноября. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что в Совбез будет представлен обновленный проект резолюции о его продлении. Работа по согласованию российского и американского проектов идет успешно, отметила представитель США, однако нерешенные вопросы остаются. "Наши российские друзья продолжают настаивать на неприемлемой формулировке, которые имеют лишь цель подорвать следователей, их авторитет и единство Совета", - подчеркнула Хейли. По ее словам, США "не могут записать в резолюции формулировку, которая защитит сирийцев от расследования их факта использования химоружия".

24 октября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продлении мандата СМР. За проект резолюции, внесенный США, проголосовали 11 стран. Китай и Казахстан воздержались, Боливия и Россия проголосовали против.

Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя предложил членам Совбеза перенести заседание. По словам российского дипломата, решение о продлении работы необходимо принимать "спокойно и взвешенно, а не под беспрецедентным давлением", которое на Россию "пытаются отказать" некоторые члены Совета. "Когда вопрос о продлении СМР будет обсуждаться в Совете, мы будем настаивать на изменении и исправлении его мандата, чтобы обеспечить тот самый профессионализм и объективность, о которых мы все так печемся", - заявил Небензя.

6 сентября Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что за применением зарина в Хан-Шейхуне стоят сирийские власти. По данным доклада, режим сирийского диктатора Башара Асада не менее семи раз применял химоружие в период с марта по июль этого года.

14 октября директор департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов на брифинге в ООН по сирийскому "химическому досье" заявил, что Россия все больше склоняется к тому, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным. "Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше", - сказал Ульянов.

Российский дипломат также заявил, что дети, изображенные на фотографиях из Хан-Шейхуна, пострадали не от зарина, а от психотропных веществ. "Приглядитесь, у якобы пострадавших от зарина детей до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться до размеров точки, - сказал Ульянов. - Кто травил детей наркотиками, чтобы поднять градус эмоций вокруг химического инцидента?"

1 мая правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о химических атаках в Сирии. В документе приводятся доказательства причастности сирийских правительственных сил к апрельской атаке на Хан-Шейхун. Приглашенные HRW эксперты изучили фотографии воронки на месте взрыва и установили, что на город сбрасывались бомбы советского производства КАБ-500 или КАБ-250, разработанные для использования с зарином. Кроме того, правозащитники определили признаки химатаки с использованием зарина, опросив свидетелей события и изучив фотографии жертв.

Помимо этого в докладе приводятся сведения еще о трех недавних случаях применения химоружия режимом Асада. Правозащитникам удалось установить имена 64 жертв химатак, имевших место 11 и 12 декабря 2016 года на востоке города Хамы, расположенного неподалеку от Хан-Шейхуна. Еще одна атака была зафиксирована 30 марта на севере Хаме. В результате этой атаки никто не погиб, но имелись пострадавшие, в том числе среди мирного населения.

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивали и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.