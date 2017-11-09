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новость На месте химатаки в сирийской Эль-Латамине нашли остатки советской авиабомбы со следами зарина

09.11.2017
Остатки взрывателя из Эль-Латамины. Фото: facebook.com/CITeam.org
Остатки взрывателя из Эль-Латамины. Фото: facebook.com/CITeam.org
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На месте химической атаки в сирийском поселке Эль-Латамина нашли остатки советского авиационного взрывателя АВУ-ЭТ. В отчете Организации по запрещению химического оружия приведены его фотографии, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Первым на фотографию в отчете ОЗХО, представленном на прошлой неделе в Совет Безопасности ООН. обратил внимание исследователь Элиот Хиггинс. В документе взрыватель называют "металлическим предметом". На нем были обнаружены продукты разложения зарина и побочные продукты его синтеза, а также гексамин, который используется при получении зарина исключительно сирийскими властями.

В том же отчете фигурируют остатки стабилизаторов авиабомбы, анализы которых также выявили наличие зарина и его следов. Кроме того, в документе имеются фотографии предмета, похожего на найденный на месте атаки в Хан-Шейхуне, которая была нанесена на четыре дня позже. В Human Rights Watch ранее предполагали, что это крышка наливного отверстия советской химической авиабомбы ХАБ-250.

Около 6 часов утра 30 марта по южной окраине Эль-Латамины был нанесен авиаудар. Находящиеся в этом районе люди испытали симптомы отравления. У них были зафиксированы мышечные спазмы, тошнота и пена изо рта. Многие теряли сознание. Очевидцы сообщали как минимум о 70 пострадавших.

В ОЗХО отмечают, что экспертам не удалось посетить место инцидента. Тем не менее анализ показаний пстрадавших, изучение взятых проб и остатков боеприпасов позволяют сделать вывод, что "зарин, скорее всего, был применен в качестве химического оружия" в Эль-Латамине 30 марта.

7 ноября членам Совбеза был представлен седьмой доклад Совместного механизма ОЗХО-ООН для расследования случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Ответственность за его использование в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб несет правительство Сирии, а к использованию сернистого иприта в Умм-Хоше причастна террористическая группировка "Исламское государство", заявил руководитель СМР Эдмон Муле.

Муле подчеркнул, что, работа экспертов по сбору и анализу информации носила независимый и профессиональный характер. В случае с Хан-Шейхуном члены группы экспертов рассмотрели восемь возможных сценариев случившегося, в случае с Умм-Хошем - четыре сценария.

Руководитель СМР отметил, что сбор образцов на сирийской правительственной авиабазе Эш-Шайрат не проводился. "Механизм рассмотрел и принял решение о том, что если речь шла только об одном химическом боеприпасе, то очень небольшие шансы найти следы зарина и продукты его распада и получить конкретную информацию", - сказал Муле.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков все же усомнился в достоверности выводов доклада СМР и заявил, что действия экспертов "глубоко разочаровывают". Сафронков отметил, что члены группы экспертов занимались расследованием дистанционно, и нельзя быть уверенным в том, откуда и кем были взяты пробы.

1 мая правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о химических атаках в Сирии. В документе приводятся доказательства причастности сирийских правительственных сил к апрельской атаке на Хан-Шейхун. Приглашенные HRW эксперты изучили фотографии воронки на месте взрыва и установили, что на город сбрасывались бомбы советского производства КАБ-500 или КАБ-250, разработанные для использования с зарином. Кроме того, правозащитники определили признаки химатаки с использованием зарина, опросив свидетелей события и изучив фотографии жертв.

Помимо этого в докладе приводятся сведения еще о трех недавних случаях применения химоружия режимом Асада. Правозащитникам удалось установить имена 64 жертв химатак, имевших место 11 и 12 декабря 2016 года на востоке города Хамы, расположенного неподалеку от Хан-Шейхуна. Еще одна атака была зафиксирована 30 марта в Эль-Латамине. В результате этой атаки никто не погиб, но имелись пострадавшие, в том числе среди мирного населения.

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09.11.2017
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