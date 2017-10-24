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Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продлении мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН для расследования случаев применения химоружия в Сирии (СМР), сообщает Центр новостей ООН. За проект резолюции, внесенный США, проголосовали 11 стран. Китай и Казахстан воздержались, Боливия и Россия проголосовали против.

Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя предложил членам Совета Безопасности перенести заседание на 7 ноября, когда в соответствии с планами члены Совета "будут обсуждать сирийское досье". Кроме того, доклад СМР по итогам расследований инцидента в 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун с применением химического оружия будет представлен в Совбезе 26 октября. По словам российского дипломата, решение о продлении работы необходимо принимать "спокойно и взвешенно, а не под беспрецедентным давлением", которое на Россию "пытаются отказать" некоторые члены Совета.

"США хотят проголосовать по проекту резолюции по СМР сегодня. Мандат СМР должен быть продлен сегодня и как можно быстрее. Причем на не политизированной основе. Нет времени ждать", - заявила представитель США Мишель Сиссоона. Процедурное предложение России было поставлено на голосование и отклонено восемью голосами против четырех

После этого Небензя снова взял слово. "Доказательства авиаудара нет, а те, что есть, шиты белыми нитками. Это уж слишком очевидно. Тогда надо спрятать концы в воду и выйти из неловкой ситуации без потери лица. Как это сделать? Очень просто. Ведь есть Россия, она же у вас виновата во всем. Так что же можно сделать, чтобы осуществить операцию прикрытия? Можно вбросить резолюцию о продлении мандата СМР за несколько дней до выхода доклада 26 октября, при том что никакой срочной необходимости нет", - заявил российский дипломат.

Небензя напомнил, что мандат СМР истекает 17 ноября. "Времени для его продления вполне достаточно, - сказал представитель России. - Более того, когда вопрос о продлении СМР будет обсуждаться в Совете, мы будем настаивать на изменении и исправлении его мандата, чтобы обеспечить тот самый профессионализм и объективность, о которых мы все так печемся".

Когда американский проект выставили на голосование, Россия применила право вето. В связи с этим США и Великобритания выразили сожаление. Сиссоона призвала членов Совета "рассмотреть еще раз этот важнейший вопрос и проголосовать за продление мандата СМР".

6 сентября Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что за применением зарина в Хан-Шейхуне стоят сирийские власти. По данным доклада, режим сирийского диктатора Башара Асада не менее семи раз применял химоружие в период с марта по июль этого года.

14 октября директор департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов на брифинге в ООН по сирийскому "химическому досье" заявил, что Россия все больше склоняется к тому, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным. "Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше", - сказал Ульянов.

Российский дипломат также заявил, что дети, изображенные на фотографиях из Хан-Шейхуна, пострадали не от зарина, а от психотропных веществ. "Приглядитесь, у якобы пострадавших от зарина детей до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться до размеров точки, - сказал Ульянов. - Кто травил детей наркотиками, чтобы поднять градус эмоций вокруг химического инцидента?"

1 мая правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о химических атаках в Сирии. В документе приводятся доказательства причастности сирийских правительственных сил к апрельской атаке на Хан-Шейхун. Приглашенные HRW эксперты изучили фотографии воронки на месте взрыва и установили, что на город сбрасывались бомбы советского производства КАБ-500 или КАБ-250, разработанные для использования с зарином. Кроме того, правозащитники определили признаки химатаки с использованием зарина, опросив свидетелей события и изучив фотографии жертв.

Помимо этого в докладе приводятся сведения еще о трех недавних случаях применения химоружия режимом Асада. Правозащитникам удалось установить имена 64 жертв химатак, имевших место 11 и 12 декабря 2016 года на востоке города Хамы, расположенного неподалеку от Хан-Шейхуна. Еще одна атака была зафиксирована 30 марта на севере Хаме. В результате этой атаки никто не погиб, но имелись пострадавшие, в том числе среди мирного населения.

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивали и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.