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новость Совбез ООН не принял резолюции России и США о расследовании химатак в Сирии

17.11.2017
Совбез ООН. Фото Reuters
Совбез ООН. Фото Reuters
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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении полномочий Совместного механизма ОЗХО-ООН для расследования случаев применения химоружия в Сирии (СМР), сообщает Associated Press. Были отклонены российский и американский варианты документа.

Таким образом, полномочия международной группы по расследованию химатак истекут во вторник.

Россия наложила вето на проект резолюции, предложенный США. Против него также проголосовали Боливия и Казахстан. Американский вариант документа поддержали 11 из 15 членов Совбеза.

В свою очередь российский проект резолюции не смог собрать девяти голосов - минимума, необходимого для одобрения. В его поддержку выступили только Китай, Боливия и Казахстан, тогда как семь государств - членов Совбеза проголосовали против, представители еще четырех стран воздержались.

В четверг вечером Япония внесла свой вариант резолюции о продлении мандата экспертной группы по химоружию на 30 дней, однако Совбез отказался рассмотреть его в пятницу.

"Использовав вето, Россия убила механизм расследования химатак в Сирии. Россия доказала, что ей нельзя доверять в работе над совместным урегулированием в Сирии", - прокомментировала решения Совбеза постпред США в ООН Никки Хейли. По словам Хейли, ответственность за химатаки в будущем будет лежать на Москве.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что США внесли свой проект резолюции по расследованию химатак, чтобы "поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования".

Россия заблокировала продление мандата международной группы по расследованию химатак уже второй раз. 24 октября Москва наложила вето на предыдущий проект резолюции, предложенный США.

8 ноября руководитель СМР Эдмон Муле заявил на заседании Совбеза ООН, что в апрельской химатаке на Хан-Шейхун виновно правительство Сирии.

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивали и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.

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17.11.2017
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