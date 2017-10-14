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МИД России: Химатака на сирийский город Хан-Шейхун была постновочной
14.10.2017
Михаил Ульянов. Кадр Russia Today
Михаил Ульянов. Кадр Russia Today
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Россия все больше склоняется к тому, что инцидент 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун химического оружия был постановочным. Об этом заявил директор департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов на брифинге в ООН по сирийскому "химическому досье", сообщает ТАСС.

Москва призывает Совместный механизм ООН и Организации по запрещению по расследованию (СМР) изучить все версии произошедшего, подчеркнул российский дипломат. "Считаем, что СМР должен отработать все версии, включая авиационную. Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше", - сказал Ульянов.

Российский дипломат также заявил, что дети, изображенные на представленных США в Совбез ООН фотографиях из Хан-Шейхуна, пострадали не от зарина, а от психотропных веществ. "Приглядитесь, у якобы пострадавших от зарина детей до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться до размеров точки, - сказал Ульянов. - Кто травил детей наркотиками, чтобы поднять градус эмоций вокруг химического инцидента?".

Версии авиаудара не соответствуют форма и размеры оставшейся на месте инцидента воронки, отметил представитель МИДа. По его словам, она больше похожа на следы наземного взрыва. Комментируя одну из видеозаписей о работе спасателей на месте инцидента, Ульянов обратил внимание, что люди, отбирающие пробы из воронки, не имели защитных средств.

"Это всего лишь версия, над которой должны поработать специалисты СМР, но он, безусловно, заслуживает внимания, - заключил российский дипломат. - Посмотрим, займутся ли этим специалисты механизма и отразят ли они результаты в своем докладе".

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Башара Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивали и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.

1 мая правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о химических атаках в Сирии. В документе приводятся доказательства причастности сирийских правительственных сил к апрельской атаке на Хан-Шейхун. Приглашенные HRW эксперты изучили фотографии воронки на месте взрыва и установили, что на город сбрасывались бомбы советского производства КАБ-500 или КАБ-250, разработанные для использования с зарином. Кроме того, правозащитники определили признаки химатаки с использованием зарина, опросив свидетелей события и изучив фотографии жертв.

Помимо этого в докладе приводятся сведения еще о трех недавних случаях применения химоружия режимом Асада. Правозащитникам удалось установить имена 64 жертв химатак, имевших место 11 и 12 декабря 2016 года на востоке города Хамы, расположенного неподалеку от Хан-Шейхуна. Еще одна атака была зафиксирована 30 марта на севере Хаме. В результате этой атаки никто не погиб, но имелись пострадавшие, в том числе среди мирного населения.

6 сентября Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что за применением зарина в Хан-Шейхун, стоят власти этой страны. По тем же данным, сирийские власти не менее семи раз применяли химоружие в период с марта по июль этого года.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.10.2017
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