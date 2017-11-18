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новость Вето от навета

Россия вновь наложила вето на продление мандата экпертов по химоружию в Сирии
18.11.2017
Василий Небензя. Кадр трансляции заседания СБ ООН
Василий Небензя. Кадр трансляции заседания СБ ООН
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Россия вновь наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продлении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия и (СМР) по расследованию использования химоружия в Сирии. Об этом сообщает Центр Новостей ООН.

Мандат СМР истек в полночь 17 ноября. Новая резолюция была представлена Японией и предусматривала "техническое" продление мандата лишь на месяц при условии, что за это время будут разработаны более четкие параметры работы экспертов. Россия и Боливия проголосовали против проекта документа, Китай воздержался.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал СМР структурой, которая "два года подряд штампует бездоказательные обвинения против Сирии". "Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может - после того, как руководство Механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии", - заявил российский дипломат.

При этом Небензя призвал "не драматизироват"» ситуацию. "Ничто не мешает членам Совета Безопасности продолжить обсуждение вопроса о совершенствовании данного инструмента с возможным возобновлением его работы в будущем, - сказал он. - Наш проект резолюции остается на столе".

После голосования постоянный представитель США Никки Хейли выразила свое возмущение результатами голосования. Она подчеркнула, что текст новой резолюции был "практически идентичен" тексту российского проекта. Хейли отметила, что в него были включены поправки, которые сама же Россия предложила при обсуждении американского варианта. Как отметила представитель США, это означает, что Россия никогда и не собиралась продлевать мандат экспертов. Британский посол Майкл Райкрофт заявил, что Москва таким образом стремится защитить своего союзника в лице режима Башара Асада.

Представитель Швеции предложил немедленно продолжить консультации, с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение до полуночи, когда истекает срок полномочий СМР. Члены Совета Безопасности приступили к консультациям, однако орезультатах пока не сообщается.

В четверг Совет Безопасности ООН также не смог принять резолюцию о продлении полномочий СМР. На проект резолюции, предложенный США, Россия наложила вето. Против него также проголосовали Боливия и Казахстан. Американский вариант документа поддержали 11 из 15 членов Совбеза.

В свою очередь российский проект резолюции не смог собрать девяти голосов - минимума, необходимого для одобрения. В его поддержку выступили только Китай, Боливия и Казахстан, тогда как семь государств - членов Совбеза проголосовали против, представители еще четырех стран, в том числе обладающих воздержались.

Россия не уважает стандарты международного поведения в отношении использовании химического оружия, заявили в пятницу в Белом Доме. "Наложив вето на продление работы СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия", - отмечается в -заявлении.

24 октября Москва наложила вето на предыдущий проект резолюции, предложенный США.

8 ноября руководитель СМР Эдмон Муле заявил на заседании Совбеза ООН, что в апрельской химатаке на Хан-Шейхун виновно правительство Сирии.

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивали и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.

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18.11.2017
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