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Также: США, Ближний Восток, Ядерное оружие, Оружие, Политика, Мир, Война | Персоны: Дональд Трамп

новость Трамп: США могут разорвать ядерную сделку с Ираном

13.10.2017
Дональд Трамп. Кадр CNN
Дональд Трамп. Кадр CNN
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Президент США Дональд Трамп пока не будет разрывать ядерную сделку с Ираном, но пообещал сделать это в любой момент, если Конгресс и американские союзники не согласятся на ужесточение условий договора. Об этом он заявил в Конгрессе, передает CNN.

Трамп отказался в очередной раз продлить отмену санкций. По закону для этого он должен был до воскресенья в специальном выступлении перед Конгрессом обосновать, почему снятие ограничений соответствует интересам национальной безопасности. По мнению Трампа, отмена санкций влекла за собой "очень реальную угрозу успеха" ядерной программы Тегерана.

Теперь Конгресс должен за 60 дней наложить на Тегеран новые ограничения. Как отмечается, конгрессмены могут либо возобновить прежние санкции, из-за чего ядерная сделка будет разорвана, либо вместе с администрацией Трампа разработать новые условия, при которых Тегеран подвергнется санкциям. Тогда ядерное соглашение сохранится.

Трамп назвал ядерную сделку "одним из худших" международных договоров, когда-либо заключенных Вашингтоном. По словам президента, Тегеран много раз нарушал условия соглашения и запугивал инспекторов МАГАТЭ, чтобы они не замечали нарушений. Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в отмене санкций, которые, по его словам, могли привести к падению иранского режима.

Трамп поручил своей администрации вместе с Конгрессом и союзниками США исправить "множественные недостатки" ядерной сделки.

Кроме того, по словам президента, он поручил Минфину страны ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции. Еще до выступления Трампа ведомство внесло иранское вооруженное формирование в перечень организаций, поддерживающих терроризм. Также под санкции попали еще две иранских компании.

"Заявления мистера Трампа про Иран не содержали ничего, кроме ругательств и кучи бредовых обвинений в отношении иранского народа", - прокомментировал в эфире PressTV речь Трампа президент Ирана Хасан Рухани.

Как передает SkyNews, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Тереза Мэй выпустили совместное заявление в поддержку сохранения ядерной сделки.

Незадолго до выступления Трампа госсекретарь США Рекс Тиллерсон анонсировал внесение изменений в ядерное соглашение. По словам Тиллерсона, Трамп предложит автоматически возобновлять санкции против Ирана, если Тегеран вновь будет развивать ядерную или ракетную программы, а также поддерживать терроризм.

19 сентября в выступлении на Генассамблее ООН Трамп подверг критике ракетную программу Ирана и назвал "позором для США" ядерную сделку с Тегераном. Трамп включил Иран в число "небольшой группы режимов-изгоев", заявив, что иранские власти склонны к "смерти и разрушению".

В ответ президент Рухани упомянул о "новичке-изгое в международной политике", назвав риторику Трампа "невежественной, абсурдной и полной ненависти". Он также заявил, что его страна "будет не первой" в числе тех, кто нарушит условия ядерного соглашения, из которого Трамп ранее пригрозил выйти.

17 июля 2015 года представители Ирана и "шестерки" успешно завершили работу над всеобъемлющим соглашением по ядерной программе. Иран принял на себя обязательство отказаться от любых попыток создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. При этом эмбарго ООН на поставки Ирану оружия будет сохраняться в течении пяти лет, на поставки ракетных технологий - восьми.

В январе 2016 года, после испытания Тегераном баллистических ракет, США ввели новые санкции в отношении Ирана. В июле Вашингтон усилил эти санкции, добавив к обвинениям в адрес Ирана и "поддержку террористических организаций".

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13.10.2017
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