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Также: Ближний Восток, США, Ядерное оружие, Оружие, Политика, Мир, Война | Персоны: Рекс Тиллерсон, Дональд Трамп

новость Тиллерсон: Трамп не будет возобновлять санкции против Ирана

13.10.2017
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
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Президент США Дональд Трамп не станет возобновлять санкции против Ирана, отмененные в рамках ядерной сделки с Тегераном, однако предложит Конгрессу ужесточить ее условия. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает The Hill.

По закону американский президент должен каждые 90 дней продлевать отмену ограничений в отношении Тегерана. В очередной раз этот срок наступит в воскресенье. Если президент решит возобновить санкции, их в течение 60 дней должен будет утвердить Конгресс.

Как утверждают источники издания, об изменении политики в отношении Тегерана Трамп объявит в выступлении перед Конгрессом в пятницу.

По словам Тиллерсона, в договор с Ираном будет предложено внести положение о "триггерных точках" - возможных действиях Тегерана, при совершении которых ограничения будут автоматически возобновлены. Такими шагами могут быть развитие ядерной или ракетной программ, а также финансирование или иная поддержка террористических организаций.

Кроме того, добавил госсекретарь, Трамп поручит Минфину США ввести новые санкции против лиц и компаний, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

19 сентября в выступлении на Генассамблее ООН Трамп подверг критике ракетную программу Ирана и назвал "позором для США" ядерную сделку с Тегераном. Трамп включил Иран в число "небольшой группы режимов-изгоев", заявив, что иранские власти склонны к "смерти и разрушению".

В ответ президент Ирана Хасан Рухани упомянул о "новичке-изгое в международной политике", назвав риторику Трампа "невежественной, абсурдной и полной ненависти". Он также заявил, что его страна "будет не первой" в числе тех, кто нарушит условия ядерного соглашения, из которого Трамп ранее пригрозил выйти.

17 июля 2015 года представители Ирана и "шестерки" успешно завершили работу над всеобъемлющим соглашением по ядерной программе. Иран принял на себя обязательство отказаться от любых попыток создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. При этом эмбарго ООН на поставки Ирану оружия будет сохраняться в течении пяти лет, на поставки ракетных технологий - восьми.

В январе 2016 года, после испытания Тегераном баллистических ракет, США ввели новые санкции в отношении Ирана. В июле Вашингтон усилил эти санкции, добавив к обвинениям в адрес Ирана и "поддержку террористических организаций".

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13.10.2017
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